Er entdeckt im Laden eine Grafikkarte für 300 US-Dollar, die eigentlich nur ein Entwickler besitzen darf

In solchen Secondhand-Geschäften kann man immer wieder gute Angebote finden, da in den USA häufiger auch Computer-Hardware landet. Auf diese Weise kann man etwas Geld sparen, wenn man nicht gerade 2.5000 Euro für eine einzige Grafikkarte ausgeben möchte.

Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Samples in der Regel niedriger getaktet, weil sie weniger streng sind, was die Die-Regeln [des Chips] und ähnliches angeht. Wenn sie also einen Schnitt haben, der eher 2080 als 2080 Ti ist, aber für Ti gedacht war, dann kleben sie ein Ti-Label drauf und lassen es gut sein

Was ist das für ein Modell? Es handelt sich laut eines Nutzers um ein sogenanntes ES-Modell. Das Kürzel „ES“ steht für „Engineering Sample“ und hierbei handelt es sich um Modelle, die kurz vor dem Release einer Grafikkarte an Entwickler ausgegeben werden, damit diese ihre Spiele auf der neuen Hardware testen können. Nach der Entwicklung und sobald die neuen Grafikkarten offiziell auf dem Markt sind, sollen die ES-Modelle dann entsorgt werden.

Ein Spieler macht einen Glücksfund in einem Secondhand-Shop: Eine GeForce RTX 2080 Ti, die nicht nur sehr gut erhalten, sondern auch noch ein besonderes Exemplar ist. Denn normalerweise geht dieses Modell gar nicht an Spieler.

