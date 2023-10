Ein Fotograf macht Kauf seines Lebens: Bekommt 1.500-Euro teures Objektiv für 6 Euro, weil der Verkäufer es für einen Trinkbecher hält

Zu Hause angekommen, schaute er sich das Objektiv genauer an und probierte es an einer Kamera aus. Und musste feststellen, dass es voll funktionsfähig und in tadellosem Zustand war.

Doch am Ende eines Besuchs fand er einen ungewöhnlichen Artikel auf einem Rollwagen und dachte erst, er habe eine Fälschung in die Finger bekommen.

Der Fotograf erzählte dem Magazin Petapixel , dass er zufällig an diesen Fund gelangt sei. Denn er stöbert regelmäßig in dem Secondhand-Geschäft, aber normalerweise fand er wenig interessante Sachen.

Ein Fotograf machte kürzlich in seinem örtlichen Secondhand-Laden den Fund seines Lebens. Beim Stöbern in der Unterhaltungselektronik-Abteilung fand er zu seinem Erstaunen ein professionelles Kameraobjektiv im Wert von 1.500 Euro, welches der Verkäufer für günstige 6 Euro anbot.

