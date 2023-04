Gamer kauft Highend-Prozessor für nur 9 Euro, weil der Verkäufer unwissend ist und die CPU unter einem Haufen Müll begraben hat

Ein Gamer hat sich einen neuen Prozessor gekauft. Für den i9-9900K musste er „nur“ 9 Euro zahlen. Denn der Verkäufer hatte das Produkt unter jeder Menge anderem Kram begraben.

Ein Gamer berichtet, wie er den Kauf seines Lebens gemacht haben will (via reddit.com). So hat er sich einen i9-9900K für gerade einmal 9 Euro gekauft. Diese CPU hat mittlerweile schon 4 Jahre auf dem Buckel, gehört aber immer noch zu den schnellsten Prozessoren, die ihr kaufen könnt. Zum aktuellen Zeitpunkt zahlt ihr für die CPU noch rund 600 Euro (via geizhals.de).

Mit seinem Kauf hat er großes Glück gehabt, wie er selbst erklärt. Denn der Verkäufer hat den guten Prozessor unter einem Haufen anderem Zeug begraben und wusste wohl nicht, was er da für den Preis verkauft. Auch ein anderer Gamer hatte von einem unwissenden Verkäufer eine Highend-Grafikkarte für 18 Euro gekauft.

Der Nutzer sagt selbst zu seinem Kauf:

Es war das einzige, das ich finden konnte, und glaubt mir, ich habe gesucht. Keine Ahnung, wie es [die CPU] in der Mischung aus Mist gelandet ist. Normalerweise finde ich nur Ausschussware von Target, aber heute hatten sie einen Haufen Amazon Basics-Artikel, die wie stornierte/zurückgegebene Bestellungen aussahen, also wird es vielleicht häufiger vorkommen, dass sie Mist bauen.

Laut Gamer handelt es sich obendrein noch um originalverschweißte Ware. Er hat keine gebrauchte Ware bekommen.

Unser Titelbild stammt aus dem reddit-Thread, den wir euch oben verlinkt haben.

Solche Händler verkaufen meist Retouren von Amazon und Co

Solche Händler, wie der vom Gamer beschriebene, verkaufen meist Retouren von großen Versandhändlern. Auch in Deutschland kann man solche Retouren-Paletten für unterschiedliche Preise erwerben, solche Angebote richten sich aber vor allem an gewerbliche Käufer. Ein YouTuber hatte so eine Palette mal gekauft, um zu schauen, was alles interessantes dabei ist. Das deutsche Video haben wir hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Lohnt sich sowas überhaupt? Grundsätzlich solltet ihr von solchen Experimenten die Finger lassen, wie auch ein Kommentar auf YouTube erklärt (via youtube.com). Denn wertvolle Gegenstände sind bereits aussortiert und ihr bekommt vor allem „schwer zu checkende Ware, schwere Ware, weiße Ware, Billigkram, Noname-Artikel, eigene Retouren“ und viel untergemischten Müll. Eine PS5 oder einen leistungsstarken Gaming-PC werdet ihr aus so einer Retourensendung wohl nicht bekommen.

Solltet ihr sowas dennoch einmal ausprobieren wollen, dann hat der Verbraucherschutz noch ein paar wichtige Tipps für euch, was ihr beim Kauf solcher “Mystery Boxen” beachten solltet. In vielen Fällen lohnen sich solche Boxen für Privatkäufer sowieso nicht.

Ein bekannter Tech-YouTuber wollte einen Gaming-PC nur aus gebrauchter Hardware bauen, doch das ging ziemlich schief. Das lag vor allem an einem bestimmten Bauteil:

Tech-YouTuber kauft für 600 € gebrauchte Hardware – Baut einen Gaming-PC daraus, der nach 25 Minuten stirbt