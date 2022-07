Kurioses Trainingsgerät soll euch besser in Shootern machen – Aber eure Zockerfreunde werden euch auslachen

Was haltet ihr von den Fingergewichten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wie viel kostet ein Gamer-Set? Speziell für „Konsolen- oder PC-Spieler“ gibt es das „Level Up“-Set für umgerechnet 39,83 Euro ( via fingerweights.com ). Im Gegensatz zu den anderen Sets befinden sich hier die Gewichte nur an drei Fingern (Daumen bis Mittelfinger).

Die Aussagen reichen dabei von „Ja, das ist einfach nur Nischenquatsch […]“ (User Jewbaka) bis hin zu ernsthaften Bedenken, was die Gesundheit angeht: „ […] Alle Übungsgeräte zum Aufbau von Kraft in den Fingern und Händen werden deinem Gitarrenspiel nicht helfen und du könntest dich sehr wahrscheinlich verletzen. Der beste Weg, Kraft aufzubauen, ist, weiter üben […]“ (User 808strafe).

Es geht hierbei um Fingergewichte der Firma FingerWeights. Wir haben uns die Webseite angesehen und geschaut, was das kuriose Produkt verspricht ( via fingerweights.com ).

Als leidenschaftlicher Gamer möchte man vielleicht in seinen Spielern etwas besser werden oder sogar eine E-Sportler-Karriere beginnen . Wir fanden in den Untiefen des Internets ein Unternehmen, das ein Produkt zur Verbesserung der Gaming-Fähigkeiten anbietet.

