Firma zeigt Küchengeschirr mit Pokémon-Motiven, verlangt über 900 € für einen einzigen Topf

In der Welt der Pokémon gibt es neben Spielen wie Pokémon GO auch viel Merchandise. So wie eine aktuelle Kollektion von Töpfen und Tassen, für die ihr einiges berappen müsst.

Was ist das für eine Firma? Le Creuset ist eine Firma aus Frankreich, die vor allem für ihre Töpfe, Pfannen und Bräter aus Gusseisen bekannt ist. Bereits 1925 wurde die Firma gegründet, die ihre, in vielen verschiedenen Farben erhältlichen, Produkte in die Welt exportiert.

Nun gibt es auch eine Kollektion, die sich an Pokémon-Fans richtet. Doch dafür müsst ihr ziemlich tief in eure Tasche greifen.

Mit Pikachu kochen, mit Evoli essen

Was ist das für eine Kollektion? Die Pokémon-Kollektion von Le Creuset umfasst sowohl Kochtöpfe als auch Tassen, Teller und Becher. Hierbei steht vor allem Pikachu im Vordergrund. Die Elektro-Maus findet ihr in der Kollektion auf großen und kleinen Kochtöpfen sowie auf Tellern und Bechern.

Ebenfalls lassen sich die 3 Starter der 1. Generation, Schiggy, Bisasam und Glumanda, sowie Relaxo auf Bechern und Tellern finden. Auch Evoli lässt sich auf einer Schüssel entdecken.

Abgerundet wird das Angebot durch Teller mit Poké- und Meisterball-Motiven sowie je einer Tasse im Stile eines Poké- und eines Superballs.

Was kostet die Kollektion? Wollt ihr euch die Kollektion in eure Küche stellen, dann müsst ihr dafür ziemlich tief in euren Geldbeutel greifen. Den Mini-Teller mit Pikachu-Motiv erhaltet ihr für 85 $ (also ungefähr 78 €), für eine Tasse müsst ihr 129 $ (ungefähr 118 €) auf den Tisch legen und für den großen Kochtopf sogar 999 $ (entspricht ca. 916 €).

Wenn ihr auf bokksu.com bestellen wollt, bedenkt dabei, dass der Shop seinen Sitz nicht in der EU hat. Das heißt, dass ihr beim Kauf mit zusätzlichen Gebühren wie der Einfuhrumsatzsteuer (19 % des Warenwerts) rechnen müsst. Außerdem birgt ein Versand über solche Entfernungen immer eine gewisse Gefahr bezüglich der Unversehrtheit der Produkte.

Die Kollektion von Le Creuset ist nicht die erste Kooperation, die zwischen der Pokémon Company und anderen Unternehmen stattfindet. 2023 gab es eine Kooperation mit dem Van Gogh Museum in Amsterdam, die dafür sorgte, dass sich Erwachsene prügelten und ihre Beute für hunderte Euro im Internet zum Verkauf anboten.