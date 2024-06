„Ich bin so aufgeregt, ich muss ständig miauen“: Ein neues Action-RPG auf Steam macht euch zur kämpfenden Katze

Auf Steam erscheint ein neues Action-RPG, das euch in eine düstere Welt schickt. Wer Bloodborne und Katzen liebt, sollte dieses Spiel nicht verpassen.

Um welches Spiel geht es hier? Kristala ist ein neues Action-RPG, das heute, am 06. Juni 2024, auf Steam erscheint. Vorerst startet das Spiel dort in den Early Access. Ein Release auf der PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch ist ebenfalls geplant.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Kämpfers, der am Anfang steht, die alte Magie der heiligen Kristalle zu erlernen. Ihr verfolgt euer Ziel in die Reihen der berüchtigten Raksaka-Krieger beizutreten und nebenbei herauszufinden, was hinter dem Fluch steckt, der über ganz Ailur liegt.

Was euch erwartet? Kristala verspricht euch anspruchsvolle Kämpfe mit eleganten Parkourelementen und einer detailreichen Geschichte, wie es in der offiziellen Beschreibung auf Steam heißt. Im Trailer könnt ihr einen Blick darauf werfen, wie das dann aussieht.

Das düstere Fantasy-Setting und Gameplay erinnert an Spiele wie Bloodborne oder andere Souls-Spiele. Allerdings schlüpft ihr hier nicht in die Rolle eines menschlichen Jägers, sondern kämpft euch als humanoide Katze durch die Gegner.

Wer sich jetzt direkt die wichtige Frage stellt: Ja, ihr könnt euren Katzen-Charakter individuell gestalten und anpassen. Wie der Trailer vermuten lässt, könnt ihr euren Kämpfer auch in unterschiedliche Outfits stecken und mit verschiedenen Waffen ausstatten.

Das Gameplay von Kristala bietet mehrere Features

Das Gameplay bietet euch unterschiedliche Features, mit denen ihr euch den versprochenen, anspruchsvollen Kämpfen stellen könnt:

Gegnerischen Angriffen könnt ihr mit flinken Bewegungen und Rollen ausweichen. Durch Blocken könnt ihr ebenfalls den Schaden durch eure Gegner vermeiden.

Leichte und schwere Angriffe könnt ihr im Kampf mit speziellen Waffen-Fähigkeiten kombinieren.

Im Kampf könnt ihr bis zu 16 Zauber gleichzeitig ausrüsten und verwenden. Mana regeneriert ihr im Nahkampf.

Mit einem Level-Aufstieg schaltet ihr neue, katzenartige Skills frei.

In der düsteren und magischen Welt von Kristala sollt ihr euch dann mit euren einzigartigen Fähigkeiten verschiedenen Herausforderungen stellen, wobei sich im Verlauf des Spiels auch immer wieder neue Wege in bereits erkundeten Gebieten ergeben.

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen in den Kommentaren (via YouTube) sind relativ eindeutig: Ein Spiel mit kämpfenden Katzen scheint zu begeistern. Ein User scheint seine Begeisterung kaum mehr in „menschliche“ Worte fassen zu können und schreibt: „Ich bin so aufgeregt, ich muss ständig miauen“.

Ein anderer User schreibt, dass das Spiel wirklich großartig aussähe, aber, dass sie ihn eigentlich schon bei „Katze“ hatten. Aber nicht nur Katzen-Liebhaber scheinen sich auf den Start von Kristala zu freuen.

Auch Fans des Soulslike-Genres könnten an diesem Spiel ihren Gefallen finden. So schreibt ein User: „Erst bekommen wir ein Krabben-Soulslike … jetzt bekommen wir ein Katzen-Soulslike … was für ein Soulslike-Jahr“. Das Krabben-Soulslike feiert auf Steam erst kürzlich einen großen Erfolg: Indie-Studio wurde während der Entwicklung ihres Soulslike 3-mal ausgeraubt – Feiert nun überragende Bewertung auf Steam