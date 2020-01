Das MMORPG Moonlight Blade punktet mit einer tollen Grafik, aber werden wir es in Europa jemals spielen können? Wir schauen auf Anfang 2020 auf den Stand, was ein EU-Release angeht.

Was ist Moonlight Blade? Moonlight Blade erinnert an Age of Wulin beziehungsweise Age of Wushu und ist ein sogenannten Wuxia-MMORPG. Das bedeutet, dass die Story auf chinesischen Mythologien basiert und Martial-Arts-Kämpfe im Mittelpunkt stehen.

Ihr schließt euch einem von acht Clans an. Jeder von ihnen unterweist euch in unterschiedlichen Kampftechniken und Philosophien. Dies führt dann zu Auseinandersetzungen mit verfeindeten Clans. PvP-Kämpfe sind also wichtig.

Daneben könnt ihr euch aber auch mit anderen Aktivitäten beschäftigen und beispielsweise Komponist, Händler, Scout oder Assassine werden.

Seit 2015 auf Erfolgskurs

Seit wann gibt es das Spiel? Erschienen ist Moonlight Blade 2015 in China über Tencent. In China ist es sehr beliebt und bekommt immer wieder Updates. 2017 folgt der Start in Korea durch Nexon.

Wie hat sich das Spiel entwickelt? Neben Updates, die unter anderem neue Klassen mit interessanten Skills (darunter das Fliegen) brachten, erhielt Moonlight Blade auch einen Battle-Royale-Modus. In diesem springt ihr aus der Luft in eine Kampfzone ab, sammelt Ausrüstung aus Kisten und bekämpft euch gegenseitig, bis nur noch ein Spieler übrig ist.

Wie sieht es mit einem Release bei uns aus? 2017 erklärte Nexon noch, dass Moonlight Blade in den USA und Europa erscheinen soll. Dies wurde auch 2018 noch einmal bestätigt.

Doch seitdem gibt es keine Aussage mehr, wann wir mit einem Release von Moonlight Blade in Europa rechnen können. Da Nexon den Vertrieb außerhalb von China betreut, ist die Situation derzeit etwas angespannt.

Nexon sollte eigentlich verkauft werden, hat bisher aber keinen Käufer gefunden. Deswegen kam es zu Umstrukturierungen im Unternehmen. Diesen fielen schon MMORPGs zum Opfer, darunter das interessante Online-Rollenspiel Peria Chronicles.

Nexon hat derzeit also ganz andere Sorgen, als sich um einen West-Release von Moonlight Blade zu kümmern. Im Moment hört man nichts darüber, ob das Spiel denn jetzt zu uns kommt oder nicht. Das ist seltsam, denn eigentlich hat Nexon eine Präsenz im Westen, aber die scheint sich aktuell vor allem um MapleStory und den Mobile-Ableger MapleStory M zu kümmern.

Nexon ist der große Unsicherheitsfaktor

Wie ist die Einschätzung zu einem West-Release? Moonlight Blade ist ein MMORPG, das durchaus das Interesse der Spieler weckt. Es sieht fantastisch aus – und das selbst rund 5 Jahre nach dem ursprünglichen Release und es ist in Asien recht beliebt.

Allerdings zeigt das Scheitern von Bless Online, dass es nicht so einfach ist, ein asiatisches MMORPG hierzulande stark und stabil auf dem Markt zu positionieren. Der Release eines Online-Rollenspiels birgt Risiken und die kann Nexon in der aktuellen Situation wohl einfach nicht eingehen.

Daher muss man abwarten, wie sich Nexon dieses Jahr entwickelt, bevor man sehen kann, was mit einem möglichen Release von Moonlight Blade hierzulande passieren könnte.

Eventuell wäre es denkbar, dass Tencent sich um einen Release in den USA und Europa kümmert, aber auch das ist unklar. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten und das beste zu hoffen.