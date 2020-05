Dank des Feiertags am 1. Mai könnt ihr bis zum 3. Mai 2020 ein extra-langes Wochenende genießen. Und da ihr wegen Corona eh nicht viel draußen machen könnt, kommen diese kostenlosen Multiplayer-Games gerade recht.

Aus welchen Spielen besteht die Liste? Die Auswahlkriterien für unsere Liste sind Spiele, die entweder MMOs sind oder zumindest eine Form von Multiplayermodus haben.

Wir stellen hier außerdem explizit keine Free2Play-Spiele vor, sondern eigentlich kostenpflichtige Games, die aber im Rahmen von besonderen Aktionen kostenlos spielbar sind. Wer generell kostenlose Games spielen möchte, findet in dieser Liste 25 Titel, die wir von MeinMMO empfehlen können.

Leider waren die Publisher bei Multiplayer-Games dieses Mal nicht so großzügig wie an anderen Tagen, daher gibt es dieses Mal nur 3 kostenlose Spiele für den PC zu holen. Allerdings gibt es dieses Wochenende viele gute Singleplayer-Spiele für PS4 und Xbox One. Diese stellen euch unsere Kollegen von GamePro genauer vor.

Generation Zero – Kostenlos auf Steam

Genre: Shooter | Entwickler: Systemic Reaction | Plattform: PC (Steam) | Release-Datum: 26. März 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Generation Zero? Generation Zero ist ein Koop-Shooter, der im eigentlich idyllischen Schweden der 80er Jahre spielt. Ihr seid ein Teenager, der gerade von einem Trip auf die Inseln zurückgekehrt ist. Doch anstatt Freunde und Familie zu treffen, ist eure Heimat menschenleer und komische Kampfroboter haben anscheinend alles übernommen.

Allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spielern sammelt ihr Waffen und Ausrüstung und bekämpft die Roboter. Gerade die dickeren Versionen sind eine echte Herausforderung und lassen sich nur mit Teamwork effektiv bekämpfen. Im Spielverlauf untersucht ihr auch das Geheimnis um die verschwundenen Menschen, was durch die dichte Atmosphäre des Spiels und dem ungewöhnlichen Setting eines der Highlights ist.

Zum Release damals kam Generation Zero bei den Kollegen von der GameStar noch nicht so gut an.

Allerdings wird das Spiel nach wie vor von Balance-Problemen geplagt. Die schöne Atmosphäre und das ungewöhnliche Setting sind aber sicher einen Abstecher nach Schweden wert.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Seit dem 28. April und bis zum 3. Mai könnt ihr Generation Zero in der Free Week auf Steam kostenlos runterladen und spielen.

Total War: Shogun 2 – Kostenlos auf Steam

Genre: Strategie | Entwickler: Creative Assembly | Plattform: PC | Release-Datum: 15. März 2011 | Modell: Buy2Play

Was ist Total War – Shogun 2? Hier handelt es sich um den 7. Teil der populären Total-War-Reihe von Creative Assembly. Wie man es von Total War kennt, bekommt ihr hier eine packende Mischung aus rundenweisen strategischen Entscheidungen auf der großen Map und epischen Massenschlachten in Echtzeit zu tun.

Das Setting spielt wie schon im ersten Shogun im mittelalterlichen Japan des 15. bis 17. Jahrhunderts als das ganze Land Jahrhundertelang von sich bekämpfenden Kriegsfürsten zerrissen wurde. Ihr könnt euch also auf coole Samurai und Ninjas freuen.

Das GameStar-Testvideo zu Shogun 2.

Neben der bekannten Solo-Kampagne könnt ihr Shogun 2 aber auch im Multiplayer spielen. Dann erobert ihr mit vorher aufgestellten Armeen Provinzen auf der Japan-Map und messt euch online mit anderen Spielern in der Schlacht. Cooles Feature: Ihr habt sogar einen Charaktereditor, in dem ihr euch euren persönlichen Samurai-Fürsten bastelt.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Vom 27. April bis zum 1. Mai 2020 könnt ihr Shogun 2 kostenlos bei Steam holen und dann sogar dauerhaft behalten.

Child of Light

Genre: Jump-’n‘-Run | Entwickler: Ubisoft| Plattform: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U | Release-Datum: 30. April 2014 | Modell: Buy2Play

Was ist Child of Light? In diesem 2D-Rollenspiel schlüpft der Spieler in die Rolle von Aurora, einem Kind, das seinem Heim entrissen wurde und auf der Suche nach dem Weg nach Hause die Sonne, den Mond und die Sterne zurückbringen muss. Die werden wiederum von einer mysteriösen Königin festgehalten.

Ihr lauft, springt und fliegt durch verschiedene Level. Wann immer ihr auf Gegner trefft, öffnet sich eine Kampfarena, in der ihr rundenbasiert gegen eure Feinde antretet.

Für den Charakter-Fortschritt bietet Child of Light ein Crafting-System mit über 600 verschiedenen Gegenständen.

Das Spiel lässt sich super im lokalen Koop mit einem weiteren Spieler erleben. Dabei übernimmt die zweite Person die Rolle von Igniculus, Auroras treuem Begleiter.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Vom 1. Mai um 12:00 Uhr bis zum 5. Mai um 20:00 Uhr könnt ihr euch Child of Light dauerhaft kostenlos für den PC sichern. Ihr erhaltet es im Ubisoft-Store.

Gratis-Spiele ohne Konsole oder High-End-PC auf Stadia

Was ist Stadia? Googles Game-Streaming-Dienst Stadia ist aktuell kostenlos in der Pro-Version für jeden zu haben, der ein Google-Konto sein Eigen nennt. So könnt ihr 2 Monate lang ausgewählte Games in einem Chrome-Browser am PC, auf Mobilgeräten oder auf dem Fernseher via Chromecast spielen.

Hier seht ihr, was Stadia alles bietet.

Da die Spiele über das Internet gestreamt werden, braucht ihr sie weder zu installieren noch updaten. Ihr könnt einfach starten und loslegen. Die Gratis-Pro-Version von Stadia holt ihr euch hier.

Welche Spiele gibt’s kostenlos? Die Spiele-Bibliothek von Stadia Pro umfasst gerade 10 kostenlose Spiele, viele davon könnt ihr auch Online im Multiplayer-Modus spielen. Diese Spiele haben wir hier für euch aufgelistet:

Das komplette Spiel Destiny 2 mit allen DLCs

Das Rennspiel GRID

Das jüngst hinzugekommene Battle-Royale-Urgestein PUBG, leider mit nervigen Bots

Die komplette Serious-Sam-Serie, ein abgedrehter Shooter

Spitlings, ein buntes Multiplayer-Plattform-Spiel

Was gibt’s bald noch alles kostenlos? In der Tat bietet der Monat Mai 2020 noch einige Schnäppchen und Gratis-Games. Schaut doch dazu in unserem Artikel zu den Angeboten von PS Plus im Mai 2020 für die PlayStation 4 nach, da bekommt ihr unter anderem das deutscheste Spiel aller Zeiten!