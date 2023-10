In einem richtig gemeinen Horror-Film glänzt eine Marvel-Heldin: Kostenlos auf Amazon

Über den Streaming-Dienst von Amazon kann man gerade kostenlos einen richtig gemeinen Horror-Film schauen, der MeinMMO-Autor Schuhmann eine Empfehlung wert ist. In „Ocolus“ hat es Karen Gillan, bekannt als Nebula aus den Marvel-Superheldenfilmen, mit einem uralten Widersachen zu tun.

So beginnt Ocolus: Ocolus beginnt damit, dass ein junger Mann aus der Psychiatrie entlassen wird, in der er sein halbes Leben verbracht hat. Der Arzt rät ihm, Kontakt zu seiner Schwester zu suchen, aber seine geistige Gesundheit stehe über allem. Wirkt irgendwie wie ein seltsamer Rat, aber der Arzt weiß, was er sagt.

Frisch entlassen will der junge Mann sein Leben neu beginnen und sucht Distanz zu der Vergangenheit, die ihm 10 Jahre Therapie und Psychiatrie eingebracht hat, doch seine resolute Schwester (Gillan) hat andere Pläne: Sie will der Welt beweisen, dass ihr Vater kein irrer Mörder war und dafür braucht sie die Hilfe ihres Bruders.

Der schaut etwas mitfühlend auf seine Schwester, der hätten 10 Jahre Therapie auch gutgetan, um all das zu verarbeiten, was sie als Kinder erlebt haben. Mit seinem frisch gewonnen Psychotherapie-Wissen erklärt er seiner Schwester, was sie alles falsch verstehe und falsch erinnere.

Doch das Experiment, das seine Schwester plant, wird seine frisch gewonnene, klare Sicht auf die Welt schnell auf die Probe stellen.

Bekannte Horror-Themen, aber neu gedacht

Das ist das Besondere an dem Film: Ocolus, aus dem Jahr 2013, stammt von Mike Flanagan: Er ist einer der spannendsten Horror-Regisseure der letzten 10 Jahre: Dem Kanadier gelingt es, bekannte Horror-Themen zu nehmen und sie realistisch, aber mit einem neuen Dreh zu erzählen. Die Art, wie er das macht, erinnert an Stephen King: Sein neuestes Werk, die Miniserie “The Fall of the House of Usher” wird bald auf Netflix erwartet.

In der Netflix-Serie „Black Mass“ holte er den Vampir-Mythos in die Neuzeit, bei Ocolus gelingt ihm es das mit Themen wie Geistern, Flüchen und Besessenheit.

Dabei handeln seine Figuren glaubhaft und kompetent, aber auch die Gegenseite hat deutlich mehr Tricks auf Lager, als es den Anschein hat.

„Ocolus“ wirkt über weite Phasen wie ein Kammerspiel, das nur in begrenzten Schauplätzen und mit einer Handvoll Figuren stattfindet, die alle exzellent gespielt werden: Neben der so entschlossen aufspielenden Karen Gillan, bekannt als Nebula, hinterlässt auch Katee Sackhoff (Battle Star Galactica) einen bleibenden Eindruck.

Wie kann man den Film kostenlos schauen? Ocolus gibt es beim Streaming-Dienst von Amazon, der Film dauert 99 Minuten und ihr könnt ihn euch hier kostenlos anschauen.

Allerdings gibt es einen Haken: Der Film läuft über Freevee, es ist also mit kurzen Werbe-Einspielern zu rechnen.

Freevee bietet ein spannendes Angebot an Filmen, zwar ist auch viel Schrott dabei und ein wahlloses Surfen wird häufig mit ziemlich drittklassigen Filmen bestraft, aber es verbergen sich einige echte Perlen im Angebot des kostenlosen Streaming-Dienstes:

