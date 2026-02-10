Die neuste Konkurrenz zum Steam Deck kostet so viel wie ein guter Gaming-PC und wird noch teurer, lohnt sich das überhaupt noch?

Die neuste Konkurrenz zum Steam Deck kostet so viel wie ein guter Gaming-PC und wird noch teurer, lohnt sich das überhaupt noch?

Ayaneo hat ein Gaming-Handheld für etwa 2.000 Euro vorgestellt. Für so viel Geld bekommt ihr einen leistungsstarken Gaming-PC, müsst aber auch Flexiblität verzichten.

Der bekannte chinesische Hersteller Ayaneo hat seinen neuen Gaming-Handeld, den Next 2, vorgestellt: In seiner günstigsten Ausstattung setzt das Modell auf den AMD Ryzen AI Max+ 385 und verlangt dafür immerhin 1.999 US-Dollar. Davon berichtet das englischsprachige Magazin PCGamer.com.

Die schnellere Version, mit AMD Ryzen AI Max+ 395, 64 GB RAM und 1 TB SSD kostet bereits 2.299 US-Dollar, wenn man auf Indiegogo vorbestellt. Das sind umgerechnet knapp 2.000 Euro. Der offizielle Verkaufspreis liegt dann bei 2.699 US-Dollar. Wollt ihr euch das Modell nach Deutschland bestellen, kommen noch Versandkosten und Zollgebühren dazu.

Bereits für 1.500 Euro bekommt ihr einen leistungsstarken Gaming-PC

Gaming-Handhelds waren schon immer eine sehr spezielle Nische, denn die meisten Spieler greifen dann doch lieber zu einer richtigen Konsole wie der PS5/Xbox oder gleich zu einem Gaming-PC. Das Steam Deck hat sich mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut positionieren können.

Was bekommt man für das Geld? Doch selbst 2.500 Euro ist für ein spezielles Nischenprodukt schon sehr teuer. Denn für das Geld bekommt ihr einen leistungsstarken Gaming-PC: Bereits für 1.500 Euro bekommt ihr beispielsweise beim Anbieter CSL einen Rechner mit AMD Ryzen 7 7800X3D, RX 9070 XT und 16 GB DDR5.

Mit dem genannten Beispiel-System könnt ihr immerhin alle modernen Spiele in WQHD und hohen Details spielen und könnt das System bei Bedarf noch auf- oder nachrüsten. Bei dem Modell von Ayaneo ist das nicht möglich.

Lohnt sich so ein Gerät überhaupt für so viel Geld? Für bestimmte Personengruppen, etwa Menschen, die viel reisen, ist ein Handheld oft die einzige Möglichkeit, ihr Hobby auszuüben. In diesem Fall ist der Preis die Eintrittskarte zum Spielen überhaupt. Ein PC, der im Arbeitszimmer verstaubt, ist am Ende teurer als ein Handheld, den man täglich nutzt.

Am Ende kommt es immer auf die Person an, die so ein Gerät kaufen möchte: Spiele ich eh die meiste Zeit an der PS5 oder an einem leistungsstarken Gaming-PC, dann wirken die 2.000 Euro schon absurd hoch.

Auf MeinMMO haben wir für euch die besten Steam Deck Alternativen aufgezählt. Das könnte vor allem für diejenigen unter euch interessant sein, die entweder das Steam Deck nicht bestellen wollen oder nach einer alternativen, leistungsfähigen Gaming-Konsole suchen: Steam Deck: Das sind die 10 spannendsten Alternativen 2026

