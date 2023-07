Konkurrent von Twitch setzt auf Glücksspiel und Badewanne, will jetzt genau diese Inhalte filtern

Nachdem sich Kick zahlreiche große Twitch-Streamer geschnappt hat, hat die Streaming-Plattform jetzt noch einen neuen Filter für gewisse Inhalte eingeführt. Dabei ist das genau der Inhalt, mit dem Kick bekannt geworden ist.

In einem Tweet vom 4. Juli zeigt Kick eine Grafik und schreibt dazu: „Wähle dein Abenteuer.“ (via Twitter). Die Grafik zeigt auf, dass man die Kategorien „Pools, Hot Tubs & Bikinis“ und „Slots & Casino“ auf Kick ausblenden kann.

Dabei ist insbesondere zweiteres genau das, was einem vermutlich als Erstes in den Sinn kommt, wenn man an die Inhalte auf Kick denkt. Denn: Es besteht eine direkte Verbindung zwischen der Streaming-Plattform und dem umstrittenen Online-Casino Stake.

Auch MontanaBlack habe ein Angebot von Kick bekommen, dieses aber abgelehnt. Er wolle nicht der Sündenbock sein, der auf eine Plattform wechselt, die durch Casino-Geld aufgebaut wurde.

„Komm schon, Twitch“

Warum lässt Kick die Inhalte filtern? Eine Begründung gibts bisher nicht seitens Kick. Auf Social Media wird aber deutlich, dass sich ein Großteil der Nutzer über das Feature freut. Vielleicht erhofft sich Kick dadurch einen Anstieg der Streamer- und Zuschauerschaft.

Dass Kick in einem Land in der EU gesperrt wurde, könnte ebenfalls ein Grund dafür sein, Inhalte nach Bedarf filtern zu lassen. Die Streaming-Plattform wurde zwischenzeitlich in Griechenland gesperrt, obwohl die Website selbst nicht direkt Glücksspiel anbietet.

Wie reagiert die Community? Mehrere Nutzer fragen unter dem Tweet von Kick an, ob sie dann auch andere Kategorien oder einzelne Streamer ausblenden können. HelpLifeAIert schreibt: „Könnte ‘Hide Valorant’ eine Option sein? Ich finde es beleidigender als Brüste“ (via Twitter).

simplychristv antwortet auf den Tweet der Streaming-Plattform mit einer Umfrage und bezieht sich auf die zwei Wahlmöglichkeiten auf der Grafik. Für „Pools, Hot Tubs & Bikinis“ und „Slots & Casino“ verstecken stimmen 70,9 % (via Twitter). Bei der Umfrage haben bisher 4.447 Nutzer abgestimmt (Stand: 4. Juli).

Viele stellen einen Vergleich zu Twitch her. impendinggreatness schreibt: „Bereits implementiert? Verdammt, komm schon, Twitch.“ (via Reddit). Dafür erhält der Nutzer 2.500 Upvotes. Andere merken an, dass Kick Änderungen wahnsinnig schnell durchführt, im Gegensatz zu Twitch und YouTube.

Das zeigt, dass der Wunsch nach einer Filter-Möglichkeit anscheinend recht groß ist. Ob Twitch nachzieht, bleibt abzuwarten. Auf der Streaming-Plattform kriselt es aktuell ziemlich:

