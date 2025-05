Das kleinste Land der Welt hat rund 750 Einwohner: Einer hat sich dort jetzt ein Spiel gekauft, um eine Sekte zu führen

Cult of the Lamb zählt zu den besten Indie-Titeln, die ihr aktuell auf Steam kaufen könnt. Eine Person hat sich das Spiel jetzt im Vatikan gekauft. Dort wird ab dem 7. Mai 2025 der neue Papst gewählt.

Was ist das für ein Spiel? In Cult of the Lamb baut ihr mit einem Schaf einen Kult auf und versucht eure Sekte zu vergrößern. Ihr sammelt Gebäude, findet neue Anhänger und bekämpft gegnerische Kultisten. Das Spiel selbst kommt auf Steam sehr gut an: Bei mehr als 88.000 Rezensionen wird das Spiel mit äußerst positiv (95 % positiv) bewertet (Stand: 03.05.2025, 10:00 Uhr).

Ein Spieler hat gerade Cult of the Lamb im Vatikan gekauft

Was ist jetzt passiert? Der Publisher von Cult of the Lamb, Devolver Digital, postete jetzt auf X.com ein Bild von den Verkaufszahlen des Spiels: Das Spiel wurde kürzlich ein einziges Mal verkauft, und zwar im Vatikan. Ein Entwickler ergänzt zu dem Post: „Jetzt wisst ihr, was sie im Konklave tun.“

Um wen es sich bei dem Käufer handelt, ist nicht bekannt. Zum Zeitpunkt des Posts, dem 25. April 2025, befanden sich hunderttausende Gläubige im Vatikan, um Abschied vom verstorbenen Papst Franziskus zu nehmen. Seine Totenmesse wurde am 26. April 2025 auf dem Petersplatz abgehalten.

Wie groß ist der Vatikan? Der Vatikan, oder korrekt: Staat der Vatikanstadt, ist ein unabhängiges Land mitten in Rom, der Hauptstadt Italiens. Laut Aussagen vom Vatikan selbst hat das Land 764 Staatsbürger, wobei die tatsächliche Einwohnerzahl ein wenig darüber liegen könnte (via vaticanstate.va, Stand 3. Mai 2025). Nur ein kleiner Teil der Bürger lebt innerhalb der Stadtgrenzen, der Rest außerhalb des Landes. Der wohl bekannteste Einwohner des Vatikans ist der Papst, gefolgt von seiner Schweizer Garde sowie Diplomaten und katholischen Würdenträgern.