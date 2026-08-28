Die Story von Kingdom Hearts ist so verwirrend, dass Disney einen Mitarbeiter wollte, der alles genau erklärt

Durch die komplexe Story von Kingdom Hearts schauen nicht einmal mehr die Entwickler so richtig durch. Daher muss einer die Lore zusammenhalten.

Es gibt Franchises, die sind im Laufe der Jahre immer größer und komplexer geworden. Was als eine einfache Geschichte begann, wurde durch immer mehr Spiele ständig umfangreicher. Und dann gibt es da noch Kingdom Hearts, das nicht nur viele eigene Welten besitzt, sondern auch noch auf zwei der größten Franchises überhaupt basiert: den Disney-Charakteren und der ohnehin komplexen Lore von vielen Spielen der Final-Fantasy-Reihe.

Da ist es wenig verwunderlich, dass die Reihe inzwischen einen Mitarbeiter hat, der vor allem darauf schaut, dass alles noch Sinn ergibt.

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Story-Guru muss Disney erklären, was da überhaupt abgeht

Was wurde gesagt? In einem Interview mit der Seite Famitsu sprach der Game Director Tetsuya Nomura von Kingdom Hearts IV nicht nur über den kommenden Titel, sondern auch darüber, wie umfangreich die Welt von Kingdom Hearts inzwischen geworden ist. Er erwähnt dabei die Existenz eines „Story-Meisters“. Nomura erklärt:

Während Kingdom Hearts immer weiter wächst und die Anzahl der Charaktere sich erhöht, wurde die Story immer komplexer. […] Zum Glück hatte das Team, das an der [Anime-Serie] arbeitet, jemanden, der akribisch und detailliert die früheren Ereignisse der Serie in einer leicht zu verstehenden Art und Weise zusammengefasst hat. Er war auch dafür verantwortlich, die Szenarios und Settings Disney zu erklären. Am Anfang der Entwicklung von Kingdom Hearts IV hat Disney sogar verlangt, dass er die Materialien zusammenstellt, weshalb er das Team von Kingdom Hearts nun als Korrekturleser verstärkt.

Für die Arbeit am neuen Spiel war die Rolle sogar ziemlich wichtig, wie Nomura weiter ausführt:

Er ist sehr beliebt, denn er erklärt Disney die Dinge so klar wie nur möglich, indem er Diagramme und so benutzt. Seine interne Rolle ist, dass er bei uns das Skript überprüft. Er stellt sicher, dass es keine Inkonsistenzen zwischen dem aktuellen Skript und vergangenen Settings gibt. Er ist ganz besonders für dieses Projekt geeignet, weil die [Anime Serie] so tief damit verbunden ist. Einige Leute könnten fälschlicherweise denken, er sei für die Struktur zuständig, aber seine Aufgabe ist das Korrekturlesen.

Die Aufgabe dieses Mitarbeiters ist also vor allem, das Skript zu überprüfen, ob es dort Fehler in der Konsistenz der Geschichte gibt, also ob irgendetwas mit früherer Lore im Widerspruch steht oder Details vergessen wurden.

Da guckt auch Sora manchmal etwas überfordert.

Warum ist Kingdom Hearts so verwirrend? Dass Kingdom Hearts im Laufe der Jahre so verwirrend und komplex geworden ist, liegt vor allem an zwei Faktoren:

Auch wenn es nur 3 Spiele der Haupt-Reihe gibt, umfasst die Welt von Kingdom Hearts inzwischen 13 Titel, die auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht wurden und alle unterschiedliche Teile der Geschichte erzählen.

Kingdom Hearts bedient sich in seinen Geschichten nicht nur an den ohnehin schon komplexen Storys der Welten von „Final Fantasy“, sondern auch noch an allen möglichen Disney-Franchises, die zusammen dann in einem ganz anderen Setting spielen. Diese (nur auf den ersten Blick) absurde Mischung erschafft Geschichten, bei denen man Details leicht aus den Augen verliert.

Hinzu kommt jetzt auch noch eine Anime-Serie, die ebenfalls dazu beiträgt, dass die Geschichte noch komplexer wird. Je mehr Werke es in einem Setting gibt, desto größer ist dann auch die Gefahr, dass einzelne Elemente einander widersprechen oder schlicht keinen Sinn ergeben.

Freut ihr euch schon auf Kingdom Hearts IV? Oder seid ihr mit der Mischung aus Final Fantasy und den Disney-Welten niemals so recht warm geworden? Auch unser Autor Niko freut sich schon auf Kingdom Hearts IV und sagt: Das beste Action-RPG seiner Kindheit geht endlich weiter.