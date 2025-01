Spieler meistert Kingdom Come Deliverance als pazifistische Jungfrau im Hardcore-Modus – „Dieser Heinrich kennt nichts als Härte“

Als Vorbereitung auf den Release von Kingdom Come Deliverance 2 spielen derzeit zahlreiche RPG-Fans den ersten Teil. Ein Spieler meistert in seinem Run dabei die härteste 4er-Kombination aus Steam-Erfolgen.

Was sind das für Erfolge? Der Spieler NeedleworkerDense736 hat Kingdom Come Deliverance auf Steam mit den folgenden vier Achievements gemeistert (via Reddit):

Barmherzig : Töte innerhalb der Hauptquestreihe niemanden (außer Wicht) – wurde bislang von 0,7 Prozent aller Steam-Besitzer von Kingdom Come Deliverance gemeistert.

: Töte innerhalb der Hauptquestreihe niemanden (außer Wicht) – wurde bislang von 0,7 Prozent aller Steam-Besitzer von Kingdom Come Deliverance gemeistert. Nur ein Kratzer : Schließe das Spiel im Hardcore-Modus mit allen negativen Spezialisierungen ab – 0,9 Prozent.

: Schließe das Spiel im Hardcore-Modus mit allen negativen Spezialisierungen ab – 0,9 Prozent. Jungfrau : Lebe im Zölibat und schließe das Spiel als Jungfrau ab – 1,0 Prozent.

: Lebe im Zölibat und schließe das Spiel als Jungfrau ab – 1,0 Prozent. Hardcore-Heinrich: Schließe das Spiel im Hardcore-Modus ab – 1,2 Prozent.

Die Prozentzahlen zeigen es: Nur die wenigsten Besitzer des RPGs haben sich auf Steam auch nur einen dieser vier Erfolge gesichert. Alle vier Meilensteine einzusacken, ist umso bemerkenswerter. Die Gesamtspielzeit von NeedleworkerDense736 liegt übrigens bei über 105 Stunden. Ob davon jede Minute in diesen Run geflossen ist, ist unklar.

Der Nachfolger von Kingdom Come wird düster – hier seht ihr den Story-Trailer:

Like a Virgin

Was bedeutet Hardcore? Wenn ihr zu Beginn den Hardcore-Schwierigkeitsgrad für Kingdome Come Deliverance aktiviert, verändern sich zahlreiche Details des Spiels. Hier die Highlights:

Wichtige Quest-Fortschritte gewähren keinen Speicherstand mehr.

Die Kämpfe sind tödlicher, Heiltränke entfalten ihre Wirkung langsamer.

Die Waren von Händlern sowie das Reparieren sind teurer.

Es gibt keine Schnellreise mehr, auf der Karte wird die Position von Heinrich nicht angezeigt. Points of Interest tauchen nur dann auf der Karte auf, wenn ihr euch diesen nähert.

Es gibt keine Anzeigen mehr für Gesundheit (Ausnahme: im Inventar), die Ausdauer, Gegnergesundheit und Pferde-Ausdauer.

Aus einer Liste von negativen Perks muss man mindestens zwei wählen.

Für Kingdom Come Deliverance 2 soll ein vergleichbarer Hardcore-Modus übrigens im Frühling 2025 kommen.

Wie bewertet die Community den Run?

EltonBongJovi witzelt auf Reddit: „Dieser Heinrich kennt nichts als Härte im wahrsten Sinne des Wortes.“

Organic_Interview_30 sieht es realistisch (via Reddit): „Ich versuche gerade, den Erfolg Jungfrau zu bekommen, aber ich schaffe es nie, gnädig zu sein. Ich liebe das Töten von Menschen einfach zu sehr.“ Sicherlich fehlt da ein „im Spiel“. Ganz bestimmt …

Alanah_V lebt frei nach Madonna (via Reddit): „Ich will den Jungfrauen-Erfolg im echten Leben erreichen.“

Crispy1961 erinnert sich auf Reddit: „Ich habe diesen Lauf vor einigen Jahren gemacht und war angenehm überrascht und sogar beeindruckt, dass es nicht langweilig war. Ich habe nur 21 Stunden gebraucht und das Spiel bot immer eine Alternative zum Töten. Ich habe sogar die Abschnitte mit den Truppenkämpfen genossen. Ich nutzte einen Streitkolben und war sehr vorsichtig, um nicht den tödlichen Schlag zu führen. Dieser Durchlauf ist nur zu empfehlen […].“

Was muss ich zu Kingdom Come wissen? Das erste Rollenspiel der Warhorse Studios erschien am 13. Februar 2018 und mauserte sich trotz einiger technischer Baustellen zum Überraschungserfolg. Auf Steam steht das Rollenspiel bei 83 % positiven Rezensionen.

Wie Teil 1 wird sich auch die Fortsetzung, die am 4. Februar 2025 für PC und die Konsolen erscheint, um Heinrich, den Sohn eines Schmieds, drehen. Euch erwartet in beiden Spielen Open-World-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, die einen großen Fokus auf die Story, eine authentische Simulation der Spielwelt sowie die Rollenspielerfahrung setzen.

Die KCD-Reihe verfolgt dabei einen Ansatz der alten Schule, der euch vergleichsweise wenig an die Hand nimmt, dafür aber auch viele Freiheiten gewährt. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Alles zu Release, Preis, Editionen, Systemvoraussetzungen, Preload, Roadmap und Umfang von Kingdom Come Deliverance 2.