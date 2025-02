Kingdom Come: Deliverance 2: Waschen – So wird Heinrich und seine Kleidung wieder sauber

Wenn ihr mehrere Tipps und Tricks zu Kingdom Come: Deliverance 2 sucht, werdet ihr bei MeinMMO fündig. Mit beispielsweise unserem Reichtum-Guide könnt ihr schnell Groschen verdienen: Kingdom Come Deliverance 2: Schnell Geld / Groschen verdienen und reich werden – so geht’s

YouTuber für MMORPGs spielt Kingdom Come 2, ist so begeistert, dass er die Ausrichtung seines Kanals infrage stellt

Sich am Trog zu waschen, hat vor allem einen Vorteil: Es ist kostenlos. Tiefenrein sauber werdet ihr allerdings nicht; es wird nur der grobe Schmutz und Blut entfernt. Ihr findet in jeder Ortschaft einen Trog, meist neben einem Haus stehend.

Dann geht es zur Wäscherei. Die erkennt ihr an einem Steg, neben dem sich ein Stein befindet. Stellt euch an den Steg, schaut nach unten und wählt die Option. Dann geht der Waschgang los.

Wie wasche ich Kleidung? Um eure Klamotten von Schmutz zu befreien, benötigt ihr zunächst ein Stück Seife. Die Seife könnt ihr in Bade- oder Gasthäusern kaufen oder sie selbst per Alchemie herstellen:

In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es ein Easter Egg zu einem großen Anime, das viele Spieler verpassen könnten

In Kingdom Come: Deliverance 2 muss Protagonist Heinrich sich und seine Kleidung regelmäßig waschen, um sich unter den NPCs blicken zu lassen. MeinMMO erklärt euch, wie ihr wieder sauber werdet.

