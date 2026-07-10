Star aus Kingdom Come 2 ist jetzt Streamer auf Twitch, weil Schauspielangebote ausbleiben

Der Schauspieler hinter der Figur von Hans Capon hatte nach dem enormen Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2 auf neue Rollenangebote gehofft. Doch die blieben aus. Jetzt schlägt er einen neuen Karrierepfad ein, auf Twitch.

Um welchen Schauspieler geht es? Luke Dale hat bisher 11 Rollen in seiner Vita auf imdb.com stehen. Den größten Erfolg hatte er sicherlich mit seinen Auftritten in Kingdom Come: Deliverance sowie Kingdom Come: Deliverance 2. Dort lieh er Hans Capon sein Gesicht und seine Stimme – einem hochnäsigen Adligen, der sich mit der Zeit zum besten Freund von Hauptfigur Heinrich mausert.

Kingdom Come: Deliverance 2 war ein enormer Erfolg für die Warhorse Studios. 6 Millionen Mal soll sich das Rollenspiel bis zum Juni 2026 verkauft haben (Quelle: X). Im Gespräch mit dem Firezide Chat zieht Luke Dale jedoch ein eher ernüchterndes Fazit:

Ich wünschte, ich könnte sagen, dass Kingdom Come 2, die Arbeit, die ich investiert habe, und die Tatsache, dass es von Millionen von Menschen gespielt wurde, zu mehr Aufträgen geführt hätten, aber das war nicht der Fall. […] Ich baue mir immer mehrere Standbeine auf, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Branche besonders nett zu mir war. Warhorse waren absolut fantastisch. Sie sind so unterstützend und haben die ganze Zeit an mich geglaubt. Aber der Branche im Großen und Ganzen war das schon immer völlig egal.

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Elden Ring statt Hollywood

Was sind das für Standbeine? Luke Dale begleitete den Launch von Kingdom Come: Deliverance 2 auf seinem Twitch-Kanal LukeDaleLive, wo er das Rollenspiel selbst noch einmal durchspielte. Das kam gut an. Die Zuschauerzahlen stiegen. Der Schauspieler sah hier plötzlich eine Möglichkeit, seine Rolle als Hans in noch etwas Cooles zu verwandeln.

Der Plan geht auf. Mittlerweile hat Luke Dale auf Twitch auch andere Spiele wie Cyberpunk 2077 und Elden Ring durchgespielt, und einen gesponsorten Starfield-Stream veranstaltet. Seine Follower-Zahlen sind auf über 72.000 angestiegen. Aktuell spielt er Gears of War: Reloaded auf Twitch.

Wenn sich daraus mehr Schauspielarbeit ergibt, super, aber ich werde mich nicht darauf verlassen. Ich weiß, dass die Leute wollen, dass ich streame, und ich kann mir hier eine Community aufbauen, wenn ich mich anstrenge und hart arbeite. Das habe ich getan, und es hat unglaublich gut funktioniert. Ich bin wirklich stolz darauf, und es ist mir mittlerweile eine absolute Freude. Luke Dale im Gespräch mit dem Firezide Chat

Als weiteres Standbein möchte der Schauspieler eine Bar in Prag aufmachen. Seine Schauspielkarriere hat er aber noch nicht völlig an den Nagel gehängt. Regelmäßige Vorsprechen gehören weiterhin zu seinem Arbeitsalltag.

Die Warhorse-Studios arbeiten derzeit übrigens nicht nur an Kingdom Come 3, sondern auch an einem Rollenspiel für das Mittelerde-Universum. Das ist eine Kombination, die eine Menge Potenzial verspricht. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Neues RPG zu Herr der Ringe ist „Herzensprojekt“ für Macher von Kingdom Come, Fokus des Spiels dürfte Fans gefallen