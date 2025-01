Diese KI-Funktion von YouTube ist ziemlich belustigend, andere Funktionen in anderen Bereichen können jedoch schnell gefährlich werden. MeinMMO-Autor Benedikt Schlotmann widmet sich den Gefahren von KI in diesem Artikel: Forscher warnen vor 700 Optionen, wie KI scheitern kann: 3 besonders gefährliche sind bereits eingetreten

Drew Gooden meint dazu in seinem Video: „Selbst wenn das meine tatsächliche Reaktion wäre, warum brauche ich deine [die von der KI-Funktion] Hilfe dafür? Ich bin so blöd, dass ich mir noch nicht mal ‘Ich weiß nicht’ alleine ausdenken kann!?“

Drew Gooden findet: Was diese Funktion so unbrauchbar macht, ist der Fakt, dass die meisten Antworten aus einer Variation von „Ich weiß nicht“ bestehen:

YouTube hat in letzter Zeit einige neue Funktionen eingeführt; viele davon basieren auf Künstlicher Intelligenz (KI). Ein YouTuber stellte nun eine Funktion vor, die Content Creator auf der Plattform eigentlich unterstützen sollte, in ihrer Ausführung allerdings scheitert.

