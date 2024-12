Deutscher YouTuber spielt „Weihnachts-Garrosh“, macht WoW-Spieler mit 20 Millionen Gold glücklich

In World of Warcraft gibt es nur toxische Mitspieler? Von wegen. Einer hat über 500 Geschenke verschenkt – und dabei viele glücklich gemacht.

Weihnachten wird nicht nur in der analogen Welt gefeiert, sondern auch in World of Warcraft in Form des Winterhauchfestes. Während alle Spielerinnen und Spieler sich ihre Geschenke unterm Winterhauchbaum abholen können, nutzen einige die Zeit aber auch, um anderen Helden von Azeroth eine Freude zu machen. Manche verschenken einzelne Geschenke, andere ziehen ganz andere Register – wie etwa ein deutscher YouTuber, der rund 500 Geschenke im Wert von rund 20 Millionen Gold verschenkt hat.

Was hat der YouTuber getan? Der deutsche YouTuber GarroshTV hatte es sich zum Ziel genommen, seiner Community „ein bisschen“ zurückgegeben und daher lange Zeit viel Gold im Spiel gefarmt. Das Ergebnis am Ende: Satte 20.000.000 Goldstücke, die er für Geschenke ausgeben konnte, um sie auf allen Realms der europäischen Version von World of Warcraft zu verteilen.

Die Geschenke umfassen vor allem Reittiere und seltene Transmog-Gegenstände, aber auch reine Goldgeschenke gehörten dazu. Um wirklich alle Beschenkten glücklich zu machen, überprüfte er zuvor auf der Website „Simple Armory“, ob ein Account das entsprechende Geschenk übrigens noch benötigt.

Wie er dabei vorgegangen ist und wie positiv das Feedback und die Reaktionen der Beschenkten sind, könnt ihr am besten selbst aus dem Video entnehmen – selbst wenn die Sprachbarriere gerade auf den französischen und russischen Realms doch zu etwas Wortkargheit führte:

Eine schöne Geschichte, die doch zeigt, dass es in World of Warcraft oft gar nicht so toxisch zugeht, wie man das häufig in den sozialen Medien zu lesen bekommt. Wer ein wenig Freude verschenkt, bekommt in aller Regel diese Freude auch wieder zurück.

Die Einnahmen, die GarroshTV im Dezember aus YouTube generiert, will er übrigens auch indirekt für einen guten Zweck nutzen. Denn davon kauft er „Reven-Pakete“ aus dem WoW-Shop, die er dann an die Community verschenkt. Das Geld aus diesen Paketen wird wiederum von Blizzard an CureDuchenne gespendet und soll dabei helfen, eine Heilung für die Krankheit zu finden, an der auch Mats Steen lit – ein verstorbener WoW-Spieler, dessen Leben und Einfluss auf seine Freunde in einer Doku festgehalten wurde.