KI benötigt viel Energie, doch Sam Altman findet das unfair: verweist auf die Energie, die man braucht, um einen Menschen zu trainieren

Sam Altman hält Kritik am Energieverbrauch von KI für unfair: Er erklärt, dass Menschen viel Energie benötigen, um intelligent zu werden.

KI-Rechenzentren benötigen riesige Mengen an Energie, um die vielen Anfragen der Nutzer bewältigen zu können. Und dieser hohe Verbrauch wird oft von vielen Personen kritisiert.

In einem Interview mit The Indian Express, welches ihr euch auf YouTube ansehen könnt, reagierte Sam Altman, CEO von OpenAI, auf die Kritik, dass KI so viel Energie verbrauchen würde. Und er hält diese Kritik für unfair. Denn Menschen hätten über einen langen Zeitraum ebenfalls viel Energie verbraucht.

„Wir haben ein Monster geschaffen“ – Ein spanisches Model verdient bis zu 10.000 Euro im Monat, dabei ist sie nicht echt
Altman: Menschen verbrauchen über 20 Jahre Energie, bis sie klug sind

Das sagte Altman: Der Chef von OpenAI erklärte, dass Menschen über 20 Jahre hinweg Energie verbrauchen würden, bis sie klug genug seien (via Tomshardware.com):

Eines der Dinge, die bei diesem Vergleich immer unfair sind, ist, dass die Leute darüber sprechen, wie viel Energie es kostet, ein KI-Modell zu trainieren, im Vergleich dazu, wie viel es einen Menschen kostet, eine Inferenzabfrage durchzuführen.

(…)

Die Leute reden darüber, wie viel Energie es kostet, ein KI-Modell zu trainieren … Aber es kostet auch viel Energie, einen Menschen zu trainieren. Es dauert etwa 20 Jahre und all die Nahrung, die man in dieser Zeit zu sich nimmt, bevor man klug wird.

Dennoch steht der starke Energieverbrauch weiterhin in der Kritik. So erklärte etwa Satya Nadella, der Chef von Microsoft, dass man die Energie nicht für nutzlose Dinge verschwenden dürfe. Denn dann würde man die Unterstützung in der Öffentlichkeit für KI verlieren.

Ein Nutzer fragte sich auf X (ehemals Twitter), wie viel Geld OpenAI schon an Stromkosten verloren habe, weil die Leute zu ChatGPT ‚bitte‘ und ‚danke‘ sagen. Diese Frage beantwortete Tech-Milliardär und CEO von OpenAI Sam Altman höchstpersönlich: Chef von ChatGPT sagt, die Nutzer verprassen ein Vermögen, weil sie Bitte und Danke zur KI sagen

