In Pokémon GO gibt es bald ein neues Feature, was das Spiel übersichtlicher machen soll. Wir stellen es euch vor.

Was ist das für ein Feature? Dabei handelt es sich um eine neue Registerkarte, die hinzugefügt wird. Darauf sieht man folgende Dinge:

Informationen über das aktuelle Event, wie etwa Dauer oder Boni

Alle Pokémon, die ihr in Arenen gesetzt habt

Eure Fang- und PokéStop-Serie

Eine Übersicht über die kommenden Events

Dadurch sollt ihr auf einen Blick erkennen, was gerade in eurem Spiel abgeht. Bislang musste man für viele dieser Dinge aufwendigere Schritte gehen.

Endlich mehr Übersicht – Fans können es nicht glauben

Wann erscheint das Feature? Das ist noch nicht bekannt. Niantic sprach nur von „bald“. Es kann also durchaus sein, dass wir uns noch etwas gedulden müssen.

Wo findet man die Übersicht dann? Dafür müsst ihr auf das Feld klicken, wo ihr eure Quests seht. Oben in der Leiste gibt es dann neben Feldforschungen und Spezialforschungen auch das Feld „Heute“. Dort seht ihr die Übersicht dann.

Hier seht ihr ein Beispiel für die neue Übersicht

Bringt das neue Feature etwas? Es steigert tatsächlich die Übersicht von Pokémon GO. Um seine Arena-Verteidiger zu sehen, musste man immer auf die Arena-Orden oder in seine Pokémon-Sammlung gehen. Nun sieht man sie direkt.

Die Event-Übersicht ist ebenfalls hilfreich. Viele Trainer bemängeln, dass es zuletzt zu viele Events gab und man einfach keine Übersicht hatte. Das Problem mit der Übersicht ist dadurch schnell behoben.

Was halten Trainer davon? Viele Fans können gar nicht glauben, dass Niantic eine solche Änderung einführt. Immerhin sind viele Dinge in Pokémon GO ziemlich schwierig dargestellt.

Bis zum letzten Sommer musste man beispielsweise jedes Pokémon einzeln bewerten, was auch nur über Sätze der Teamleiter ging. Seit einem Update kann man direkt eine ganze Masse bewerten und schneller aussortieren.

backstroker1991 schreibt auf reddit: „Besser spät als nie. Ich werde Niantic loben, wenn es live ist. Das ist eine massive Verbesserung im Spiel. Mehr solcher Updates bitte!“

Andere Trainer schreiben Sätze wie „Träume ich?“ oder „Jahre zu spät, doch ich weiß es zu schätzen.“

Bis zur Einführung des neuen Features jubeln die Spieler erstmal über neue Methoden, um an Pokébälle zu kommen.