Kampfspiel auf Steam mit 92 % positiven Reviews gibt’s im Angebot – Jedoch nur noch kurze Zeit

„Guilty Gear Strive“ ist der neueste Teil der gleichnamigen Kampfspielreihe. Auf der Spieleplattform Steam schneidet er sehr positiv ab. Noch bis zum 12. Dezember 2022 gibt es das Game im Sonderangebot.

Was ist Guilty Gear Strive für ein Spiel? Guilty Gear ist eine Reihe an Kampfspielen des Entwicklerstudios Arc System Works. Die Serie kombiniert 2D- mit 3D-Grafik und erzählt über die ganzen Spiele hinweg eine große, zusammenhängende Geschichte.

Für Neueinsteiger gibt es daher auf der Entwickler-Webseite kostenlos verfügbare Comics und den Verweis auf Cinematics, die dabei helfen sollen, einen Überblick über das bisherige Geschehen zu bekommen.

Wie sieht das Gameplay in Guilty Gear Strive aus? Das Spiel enthält einen Story-Modus, der auf Englisch und Japanisch verfügbar ist. In ihm findet die Geschichte aus den vorherigen Spielen ihr großes Finale. Neben Charakteren, die abereits aus der Reihe bekannt sind, werden auch neue Figuren vorgestellt.

Wie in Kampfspielen à la MultiVersus oder Super Smash Bros. üblich, stehen euch eine Reihe an verschiedenen Attacken-Arten zur Verfügung: Ihr könnt einfache und starke Angriffe ausführen und zu Kombos kombinieren, die für größeren Schaden sorgen.

Sobald ihr die Lebenspunkte des Gegners auf 0 geprügelt habt, gilt das als K.O. Wenn alle Herzen des anderen weggehauen sind, habt ihr das Match gewonnen.

Hier seht ihr einige Screenshots aus dem Spiel

In mehreren Offline-Modi könnt ihr eure Fähigkeiten trainieren und verfeinern:

Mission

Survival

Training

Daneben könnt ihr euch auch in den PvP-Modi mit einer weiteren Person offline oder online kloppen und eure Kampffähigkeiten zur Schau stellen.

Die Guilty-Gear-Reihe verfügt über komplexe Gameplay-Mechaniken, die auch in Strive eher anspruchsvoll für die Spieler zu meistern sind. Jedoch liefert das Spiel für Neueinsteiger einige Hilfen, um sich zurechtzufinden.

Wie bewerten Spieler Guilty Gear Strive? Das Game schneidet mit 92 % positiver Wertungen von insgesamt 12.402 Reviews sehr gut ab (Stand: 10. Dezember 2022).

Spieler loben das Gameplay und ein paar scheinen vor allem die Musik zu feiern:

Pril Deterjan: „Sie haben diesem Musikalbum tatsächlich ein Spiel als Bonus beigefügt“.

Jac Sparrow: „Ich habe ein Problem, da ist ein Spiel auf meinem Soundtrack“.

User Sensei fasst seine Erfahrung mit dem Game so zusammen: „Als Allererstes: Es macht unglaublich Spaß! Ich bin eigentlich ein MMO und MOBA Spieler, habe jedoch so ziemlich jedes Fighting Game in Steam in meiner Bibliothek. Bisher habe ich Fighting Games immer nur casual gespielt, aber bei GG Strive bleibe ich einfach hängen … Die Motivation besser zu werden, Stunden im Training zu verbringen und Combos zu lernen, macht einem GG wirklich leicht. Ich kann beim besten Willen eigentlich keinen wirklichen, negativen Punkt finden … also eine klare Kaufempfehlung für alle, die 2D-Fightern etwas abgewinnen können!“

Einige geben auch an, dass das Spiel sie aufgrund der Schwierigkeit auch an den Rand der Wut oder der Verzweiflung gebracht hat.

Wie viel kostet Guilty Gear Strive? Ihr bekommt das Game auf Steam gerade mit einem Rabatt von 25 %. Ihr zahlt daher statt 39,99 € noch bis zum 12. Dezember 2022 momentan 29,99 €. Auch die Bundles sind aktuell reduziert: Das Spiel inklusive Season Pass 1 bekommt ihr für 44,99 €. Für die Ultimate Edition, bei der es obendrauf neben Spiel und Battle Pass 1 auch den Battle Pass Season 2 und den Content Kit DLC gibt, zahlt ihr aktuell 64,79 € (Stand: 10. Dezember 2022).

Auch die sieben vorherigen Spiele der Reihe gibt es auf Steam für 8 € bis 28 € zu kaufen.

