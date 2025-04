Einer der größten Streamer auf Twitch zeigt „versehentlich“ seine Einnahmen, verdient mit einem einzigen Spiel ein Vermögen

Blizzard ändert die Season-Belohnungen in Diablo 4 grundlegend, wirft quasi alles raus, was ihr nicht haben wollt

Wie verdient er so viel Geld mit Twitch? In der Übersicht von Jynxzi ist zu erkennen, welche Einnahmequelle ihm das meiste Geld brachten. Den größten Anteil haben die bezahlten Twitch-Subs und die Werbung, die auf dem Kanal während der Streams läuft.

Rechnet man Jynxzis Verdienst für den Zeitraum in einen Stundenlohn um, hat er brutto rund 1.688 € pro Stunde verdient. Geht man davon aus, dass der Streamer jeden Monat einen ähnlichen Verdienst über Twitch hat, macht er in einem Jahr rund 4,8 Millionen Euro vor Abzug der Steuern.

So viel verdient der Streamer: In einem Stream am 23. April 2025 gab Jynxzi einen Einblick in seine Einnahmen, als er „versehentlich“ seine Twitch-Statistiken vom 25. März bis zum 23. April 2025 im Livestream zeigte. Die Daten offenbaren:

Um wen geht es? Jynxzi ist ein US-amerikanischer Streamer, der auf Twitch über 7,2 Millionen Follower hat und dabei häufig über 25.000 Zuschauer live unterhält. Das Besondere an Jynxzi ist, dass er hauptsächlich ein Spiel spielt: den Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege von Ubisoft.

