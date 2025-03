Einer der Top-Streamer auf Twitch spielt nur ein Game, ist völlig fertig, als er die große Überarbeitung sieht

Einer der größten Streamer auf Twitch im Jahr 2025 ist der 23-jährige US-Amerikaner Nicholas „Jynxzi“ Stewart: Er ist die Nummer 7 weltweit auf Twitch in den letzten 90 Tagen. Dabei zeigt Jynxzi fast ausschließlich ein einziges Spiel: Rainbow Six Siege. Am 13. März stellte Ubisoft für den Taktik-Shooter die große Überarbeitung „Rainbow Six Siege X“ vor. Jynxzi ist im siebten Himmel.

Wie viel Stunden Rainbow Six Siege spielt Jynxzi so? Alle.

In den letzten 90 Tagen war Jynxzi 557 Stunden bei Rainbow Six Siege auf Twitch online: Das sind 6,2 Stunden am Tag – ohne dass er bei Sonn- und Feiertagen pausiert.

2023 hat er 2.081 Stunden lang den Shooter gezeigt. Zweifelsfrei kann man sagen: Jynxzi spielt Rainbow Six Siege hauptberuflich.

Die Hingabe zu diesem einen Spiel hat den 23-Jährigen zu einem erfolgreichen Streamer auf Twitch gemacht. Er hat auf der Streaming-Plattform von Amazon 7 Millionen Follower. Wenn er streamt, schauen ihm etwa 26.700 Zuschauer zu.

Gestern aber, als Ubisoft die große Überarbeitung für Rainbow Six Siege gezeigt hat, schauten ihm in der Spitze sogar 123.000 Zuschauer zu.

Ubisoft spendiert seinem Flaggschiff-Shooter Rainbow Six Siege eine große Überarbeitung:

Rainbow Six Siege zeigt seine neue Version

Wie reagierte er auf die Vorstellung? Schon beim ersten Trailer zu Rainbow Six Siege X hielt es Jynxzi kaum noch auf seinem Stuhl. Er blinzelte ungläubig, kratzte sich am Kopf, lehnte sich neugierig nach vorne.

Bei Schlagworten wie „Visuelle Verbesserungen“ sah man ihm die Freude dann an und es kam ein leicht manisches Lachen aus seiner Kehle.

Auf ein Feature wartete Jynxzi seit Jahren

Auf dieses Feature steht er besonders: Endgültig um Jynxzi war es dann geschehen, als Schatten vorgestellt wurde.

Durch das Feature soll man am Schattenwurf erkennen können, wo Gegner auf einer Map sind.

Jyxnzi schrie, auf das Feature warte er seit Jahren und kollabierte dann vor Freude.

Da hatte jemand einen richtig guten Tag. Mehr zu Jynxzi und seinen Eskapaden, lest ihr in unserem Artikel zum jungen Influencer: Der Goldjunge von Twitch ist großartig in Rainbow Six Siege, vermasselt es aber privat