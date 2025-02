10 Jahre nach Release verändert Ubisoft seinen erfolgreichsten Shooter grundlegend, plant riesiges Update

Inhaltlich wissen wir jedoch schon, dass ein neuer Operator veröffentlicht werden soll. Ihr Name lautet Rauora und sie soll in Jahr 10 Season 1 über den Battle Pass freigeschaltet werden können.

Welche Inhalte sind bekannt? Noch nicht viel, was die große Transformation anbelangt. Ubisoft möchte, laut ihrem offiziellen Post, neue Wege integrieren, um das Spiel zu erleben. Diese sollen das taktische Gameplay vertiefen. Und das Team arbeitet zudem noch am Spielgefühl, welches auch umfassende Verbesserungen spendiert bekommen soll. Ubisoft möchte mit Jahr 10 sein Spiel auf die Spitze der taktischen Ego-Shooter bringen.

Der Showcase ist auf den 13. März um 18:00 Uhr deutscher Zeit datiert und wird auf der Plattform „Twitch“ auf dem Kanal des Spiels gestreamt (via twitch.com ). Doch was genau hat Ubisoft geplant? Wir zeigen euch, was bekannt ist.

Was wurde angekündigt? Erst kürzlich wurde ein kommendes Showcase-Event für Rainbow Six Siege angekündigt. Ubisoft möchte seinen taktischen Ego-Shooter auf ein neues Level heben und passend zum Release des 10. Jahres eine große Transformation durchführen.

