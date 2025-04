Ubisoft hat eine „kreative“ Idee, noch mehr Geld mit dem erfolgreichsten Spiel zu verdienen

Ubisoft plant laut einem Insider-Bericht einen neuen Ableger seines erfolgreichsten Spiels. Rainbow Six Siegesoll eine völlig neue Gameplay-Perspektive bekommen.

Um welches Spiel geht es? Das finanziell erfolgreichste Spiel von Ubisoft ist der Taktikshooter Rainbow Six: Siege. Das ging aus einem Finanzbericht vom 30. Oktober 2024 hervor.

Es hieß, das Unternehmen habe mit Rainbow Six Siege seit dem Release im Dezember 2015 über 3,5 Milliarden Euro verdient. Damit brachte der Shooter fast so viel ein, wie die gesamte Reihe Assassin’s Creed, mit der Ubisoft zu dem Zeitpunkt 4 Milliarden Euro verdient hatte.

Spielereihen wie Far Cry (2 Milliarden €), Ghost Recon und The Division (beide 1 Milliarde €) liegen damit hinter Rainbow Six: Siege, obwohl sie in dem Zeitraum mehrere neue Spiele hervorbrachten.

Neues Spiel zu Rainbow Six mit neuer Perspektive

Was ist das für eine Idee, noch mehr Geld zu verdienen? Wie der gut verknüpfte Branchen-Insider Tom Henderson auf seiner Website Insider-Gaming berichtet, entwickelt Ubisoft derzeit ein neues Spiel im Universum von Rainbow Six, das in ein bis zwei Jahren erscheinen könnte.

Das neue Spiel soll ein rundenbasiertes Strategiespiel in einer Top-Down-Perspektive sein. Das heißt, ihr blickt von oben auf den gespielten Charakter. Als Spielfigur sollen euch gemäß Henderson verschiedene Operatoren aus Rainbow Six: Siege zur Verfügung stehen. Auch der Gameplay-Loop soll dem Taktik-Shooter ähneln. Spieler würden demnach Operatoren mit verschiedenen Fähigkeiten wählen, um Gebäude zu stürmen und Ziele wie die Rettung einer Geisel zu erfüllen.

Eine Quelle habe das Spiel Henderson gegenüber mit dem beliebten Strategiespiel XCOM verglichen. Der Insider zitiert: „Schau dir einfach ein paar XCOM-Spiele an, wenn du dir ein Bild machen willst. Ich würde sagen, es ist eine aktualisierte Version davon, mit filmischen Zwischensequenzen und so weiter.“

Das neue Spiel werde für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC entwickelt und könnte ebenso für die Nintendo Switch 2 erscheinen, zu der Nintendo kürzlich das Release-Datum enthüllt hat.

Hat Ubisoft schon mal, so einen Ableger versucht? Das kommende Spiel zu Rainbow Six ist bereits der zweite Versuch, den Erfolg von Rainbow Six: Siege für ein neues Spiel zu nutzen. Im Januar 2022 brachten sie den PvE-Shooter Rainbow Six: Extraction, der aber nie richtig gut bei den Spielern ankam. Inzwischen stagniert der Shooter. Die letzte große Ankündigung zum Spiel war die Roadmap zum Jahr 2023 (via ubisoft.com)

Ubisoft ist laut verschiedenen Branchen-Experten und Insidern seit einiger Zeit in einer finanziellen Krise. Ein neues Spiel zu Rainbow Six: Siege soll jetzt wahrscheinlich Abhilfe schaffen.

Der Taktikshooter ist auch Teil der neu formierten Partnerschaft zwischen Ubisoft und dem chinesischen Mega-Konzern Tencent, die beide Unternehmen am 27. März erstmalig verkündeten. Diese gründen eine Tochtergesellschaft, die für die Entwicklung von Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six verantwortlich sein soll. Tencent investierte hierzu rund 1,16 Milliarden US-Dollar für eine Beteiligung von 25 Prozent: Ubisoft arbeitet nun doch mit Tencent zusammen, verkauft Anteile an 3 wichtigen Spielereihen für 1 Milliarde Euro