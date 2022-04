In einem neuen Shooter-Hit auf Steam müsst ihr euch besonders dumm verhalten, um nicht abgeknallt zu werden

Just Act Natural entpuppt sich aktuell als neuer Geheimtipp auf Steam. Dieser Multiplayer-Shooter ist teilweise Free2Play und erinnert an eine Mischung aus Fall Guys, Among Us und Spy Party. MeinMMO sagt euch mehr.

Der neueste Indie-Geheimtipp auf Steam ist Just Act Natural, ein Spiel der Indie-Entwickler Conor Garity und Liam Kerrigan. In diesem Multiplayer-Shooter sind die ulkigen Knetfiguren alle in Handarbeit entstanden, bevor sie für das Spiel digitalisiert wurden.

Wie funktioniert das Spiel? Dieses verrückte Multiplayer-Spiel erinnert an eine Mischung aus Fall Guys, Among Us und Spy Party. Bis zu 8 Spieler tummeln sich in einem Match. Ein Spieler schaut auf die gesamte Map mit einem Sniper-Gewehr, während der Rest versucht, eine Aufgabe zu erledigen.

Der Clou: Der Sniper sieht nicht nur die echten Spieler, sondern auch eine Unmenge an Bots. Je dümmer sich die echten Spieler also verhalten, desto weniger fallen sie unter den doofen Bots auf – und umso unwahrscheinlicher ist es, dass sie vom Sniper abgeknallt werden.

Die deutschen YouTuber Sterzik und Vlesk zeigen euch hier, wie so eine Runde mit 2 Spielern laufen kann:

Je nach Spielmodus ist die Aufgabe der „Versteckten“ eine andere.

In einem Spielmodus müssen Spieler als Erstes über eine Ziellinie stolpern, ohne abgeknallt zu werden.

In einem anderen Modus suchen Spieler nach Diamanten, während der Sniper wiederum nach ihnen Ausschau hält.

Ein weiterer Spielmodus hat gar keinen Sniper, stattdessen müsst ihr euch wie in dem Multiplayer von Assassin’s Creed untereinander abmurksen.

Dazu bekommt jeder Spieler auch noch 3 Power-Ups, die man sich zum Beginn einer Runde aussuchen darf. Mit denen könnt ihr euch einen kurzfristigen Vorteil verschaffen – oder ruckzuck eure Deckung auffliegen lassen.

„Besser als Among Us? Ja“

Wie kommt das Spiel an? Seit dem Release am 25. März konnte das Spiel auf Steam eine echte Fanbase finden. Von 1.182 Rezensionen sind 88 % positiv. Dabei gibt es insbesondere viele vorteilhafte Vergleiche mit Among Us:

DOGCLOPS sagt in den Rezensionen etwa: „Das ist mein Lieblings-Versteckspiel, es macht tonnenweise Spaß, mit Freunden oder in öffentlichen Lobbys.“

Ein anderer User meint: „Besser als Among Us? Ja, finde ich. Man braucht viel Skill.“

Yonkifer meint: „Dieses Spiel ist der absolute Knaller. Wirklich spaßiges Konzept und ich hoffe, sie machen mehr Karten und Spielmodi.“

Wie viel kostet das Spiel? Just Act Natural ist als Free2Play-Titel zu spielen, allerdings sind so eure Spielmodi begrenzt. Die Premium-Version kostet 6,59 € und gibt euch 3 weitere Maps, 3 weitere Modi, und kostenlose Updates mit weiterem Content in der Zukunft. Die Entwickler versprechen, jede Woche neue Inhalte zu bringen.

