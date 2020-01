Manchmal kommt es vor, dass Fortnite-Spieler im selben Match mit berühmten Streamern landen. Ein solcher Spieler, der mit dem Twitch-Star Pokimane gematcht wurde, war so aufgeregt, dass er Atemnot bekam.

Was ist passiert? Die bekannte Twitch-Streamerin Imane „Pokimane“ Anys streamt häufig ihre Duo-Matches mit zufälligen Spielern in Fortnite, die in witzigen oder seltsamen Begegnungen resultieren.

In einem ihrer aktuellen Streams wurde sie wie so oft mit einem jungen Fornite-Spieler gematcht. Als ihm klar wurde, dass er mit einem Twitch-Star im Duo spielt, begann der Junge vor lauter Aufregung richtig schwer zu atmen.

Er konnte es nicht fassen, dass er mit Pokimane gematcht wurde und flippte total aus. Das hört man sehr deutlich in dem Video, das die Streamerin auf ihrem Twitter veröffentlicht hat:

ok ngl this was one of the funniest freakouts i’ve ever seen in duo fill..



watch it unfold @ ▶️ https://t.co/00HPu9ujUD 😄 pic.twitter.com/0ttidTwO8q