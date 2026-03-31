Das große Finale von Staffel 3 von Jujutsu Kaisen bekommt fast perfekte Wertung, setzt einen der besten Momente aus dem Manga grandios um

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2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Das große Finale von Staffel 3 von Jujutsu Kaisen bekommt fast perfekte Wertung, setzt einen der besten Momente aus dem Manga grandios um

Jetzt beginnt für Fans von Jujutsu Kaisen das große Warten, denn der erste Teil der Metzel-Spiele ist im Anime rum. Für Staffel 4 gibt es bislang noch kein Release-Datum. Doch das große Finale tröstet darüber hinweg.

Wie gut kommt die Folge an? Auf der Wertungsplattform IMDb bekommt Folge 12 von Staffel 3 des Animes eine fast perfekte Wertung. Die Folge liegt aktuell bei 9,9 von 10 möglichen Sternen und das bei über 32.000 eingegangenen Votes.

Damit ist Folge 12 die beste Episode der gesamten 3. Staffel. Auf Platz 2 liegt Episode 4, in der Maki ihren gesamten Clan hinrichtet. Diese Episode erhielt damals eine Wertung von 9,7.

Allgemein fallen die Wertungen für die Folgen aus Staffel 3 gut aus. Selbst die am schlechtesten bewertete Folge erhält eine moderate Wertung von 7,8 und das liegt nur daran, dass in dieser Episode die Regeln der Metzel-Spiele erklärt werden.

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Finale von Staffel 3 erhält fast perfekte Wertung

Warum wird sie so gelobt? Besonders gut kommt wieder mal die Animation an. Die flüssigen Kamerafahrten während der Kämpfe seien meisterhaft und werden als absoluter Höhepunkt der Staffel gelobt.

Besonders schön ist dabei, dass einer der ikonischen Momente aus dem Manga die Erwartungen der Fans übertroffen hat. Hier nutzen nämlich gleich drei mächtige Jujutsu-Zauberer simultan ihre Sphärenentfaltung. Obwohl es sich dabei um eine chaotische Situation handelt, sei das Sounddesign ordentlich gewesen.

Auch die Tatsache, dass Yuta Okkotsu in der Folge auftaucht, dürfte zur Beliebtheit beigetragen haben. Er ist nämlich einer der beliebtesten Charaktere der Serie (zu sehen im Jujutsu Kaisen Wiki und auf Reddit) und ist erst seit Staffel 3 des Animes zu sehen, abgesehen vom Kinofilm.

Was ist in der Folge passiert? Yuta Okkotsu tritt bei den Metzel-Spielen endlich in Aktion. Er befindet sich in der Sendai-Kolonie, in der er direkt zwei Schwergewichte tötet, wodurch er die Aufmerksamkeit zweier anderer extrem mächtiger Wesen auf sich zieht:

  • Takako Uro ist eine ehemalige Assassine, die den Raum wie eine Leinwand verzerren und manipulieren kann
  • Ryu Ishigori ist ein wiedergeborener Zauberer, der Fluchenergie-Explosionen aus den Haaren abfeuert

Zwischen den 3 Parteien entbrennt ein unerbittlicher Kampf. Yuta muss dabei Ryus vernichtenden Energieblasts ausweichen und sich zeitgleich gegen Uros tückische Raumverzerrungen verteidigen. Der Konflikt gipfelte in der eingangs erwähnten Dreisphäreneinfaltung.

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Wenn ihr übrigens mehr von der Geschichte von Jujutsu Kaisen erfahren wollt, dann könnte der Manga zu Jujutsu Kaisen Modulo etwas für euch sein. Dieser spielt nämlich 68 Jahre nach den Metzelspielen und hat einige wiederkehrende Charaktere: Jujutsu Kaisen Modulo: Was ist das und wo könnt ihr es lesen?

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