Das Finale von Jujutsu Kaisen Staffel 2 war zu 30 % fertig, erst jetzt gibt es die fertige Version im Stream

Die 2. Staffel vom Anime Jujutsu Kaisen hatte unter einem straffen Terminplan zu leiden. Erst jetzt gibt es die fertige Version, die eigentlich für den Release angedacht war.

Was ist das jetzt für eine Version? Crunchyroll hat seine Version von Staffel 2 von JJK getauscht. Ursprünglich war die Version zu sehen, die auch im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ab sofort können Fans die Version schauen, die auch auf Blu-ray erhältlich ist.

In der vorherigen Version wurde viel mit Dimmern gearbeitet. Dabei handelt es sich um eine gängige Praxis, bei der starke Lichteffekte reduziert werden. Sie wurde nach der Folge von Pokémon eingeführt, die bei zahlreichen Kindern zu Epilepsie geführt hat.

Zudem wurde die Animationsqualität verbessert. Es gibt neue Animationen sowie korrigierte Charakterdesigns, die es in der ursprünglichen Ausstrahlung nicht gab. Dazu zählt beispielsweise das korrigierte Gesicht von Toji Fushiguro aus Episode 15.

Staffel 2 von Jujutsu Kaisen war ein Albtraum für Animatoren

Wieso gab es die nicht eher? In der Vergangenheit gab es zahlreiche Berichte über die katastrophalen Arbeitsbedingungen bei MAPPA, dem Animationsstudio, das hinter Jujutsu Kaisen steht. Zahlreiche Animatoren meldeten sich in den sozialen Medien zu Wort und erzählten von ihren eigenen Erfahrungen.

Mushiyo hätte jeden Tag bis zum Morgengrauen hart gearbeitet und Animationen korrigiert. Die Chefetage hätte sich nicht für die Gesundheit der Mitarbeiter interessiert und sie schlecht bezahlt (zu lesen auf Otakomu).

Das Animationsteam hätte so wenig Zeit gehabt, dass es nicht geschafft habe, die Episoden fertigzustellen. Laut NobiliRoccia sei Episode 17 von Staffel 2 nur zu 30 % fertig geworden (Reddit).

Sogar der Regisseur von Folge 16, Itsuki Tsuchigami, meldete sich zu Wort. Er zeige sich dankbar für die harte Arbeit der Animatoren. Sie hätten eine unglaubliche Leistung unter diesen Umständen hervorgebracht. In der normalen Arbeitszeit wäre das nicht möglich gewesen (nachzulesen auf Animehunch).

Durch den Stress und den Zahlenmangel sind die Episoden wohl nicht fertig geworden. Vermutlich hat Mappa das jetzt nachgeholt und somit können Fans jetzt die Version sehen, die von Anfang an für den Anime gedacht war.

Momentan läuft aber die 3. Staffel von Jujutsu Kaisen auf Crunchyroll. Diese Staffel ist von deutlich weniger Qualitätseinbußen betroffen und kommt bei den Fans richtig gut an. Damit ihr die neuen Episoden nicht verpasst, könnt ihr euch hier schlau machen: Jujutsu Kaisen Staffel 3: Wann erscheint Folge 9? Release, Uhrzeit und Streaming-Dienst im Überblick