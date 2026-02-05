Ohne einen Anime hätte es die Filme von Avatar wohl niemals gegeben und nicht nur diese Filmreihe ist davon inspiriert

AnimeEntertainmentSpecial
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Ohne einen Anime hätte es die Filme von Avatar wohl niemals gegeben und nicht nur diese Filmreihe ist davon inspiriert

Noch bevor er zu einer Regisseur-Legende wurde, tauschte sich James Cameron mit Guillermo del Toro über seine liebsten Animes und Mangas aus. Jetzt wird auch klar, woher die Inspiration für die Roboter in Avatar kommt.

Worüber haben die Regisseure gesprochen? In einem Interview, das ihr euch auf YouTube ansehen könnt, verriet der Regisseur Guillermo del Toro, wie er und James Cameron sich über ihre liebsten Animes und Mangas austauschten. 

Der Regisseur erzählt, dass er Cameron damals Battle Angel Alita gezeigt habe. Im Gegenzug hätte er von James Cameron den Anime Patlabor gezeigt bekommen. Beide seien gleichermaßen beeindruckt von der Vorstellungskraft dieser Werke gewesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Anime? Patlabor ist ein legendäres Science-Fiction-Franchise, das Ende der 80er-Jahre entstand. Man kann es am besten als eine Mischung aus Polizei-Sitcom und Mecha-Action beschreiben. 

Gemessen vom damaligen Zeitpunkt spielt Patlabor in der nahen Zukunft der späten 90er-Jahre. Roboter sind keine magischen Superhelden oder Kriegswaffen geworden, sondern schwere Baumaschinen. Sie werden Labors genannt und primär für das Bauwesen eingesetzt.

Das Problem: Es gibt Kriminelle, die diese Baumaschinen missbrauchen. Deshalb muss die Polizei mit den Polizeirobotern aufrüsten, um die Verbrecher zu bekämpfen. Wenn diese Roboter kämpfen, müssen sie allerdings aufpassen, keine Autos zu zerquetschen oder Gebäude zu beschädigen. 

Die Piloten stecken oft im Stau und müssen warten, bis die Batterien der Roboter aufgeladen sind. Hinzu kommen die alltäglichen Probleme der Polizisten: Sie kämpfen oft mit Budgetkürzungen, Wartungsarbeiten, Papierkram und Langeweile.

Neon Genesis Evangelion – Trailer zur legendären Anime-Serie
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse Den Erfolgs-Anime Overlord gibt es nur, weil der Autor von seinen Freunden enttäuscht wurde 5 Animes, die wir alle heimlich auf MTV gesehen haben, obwohl wir viel zu jung waren Schauspieler aus One Piece zeigt seine Kochkünste, Fans staunen: „Er ist wirklich Real-Life-Sanji geworden“ Eine Szene im Anime von Jujutsu Kaisen fesselt die Zuschauer, dabei reden nur 2 Charaktere miteinander Der Erfinder von Solo Leveling ist mit einer Sache unzufrieden, würde sie beim zweiten Mal ändern In einem düsteren Anime werden Menschen weggeworfen wie Müll, könnte zum Hit des Sommers werden Neue deutsche Synchro von One Piece auf Netflix ändert ein Detail und Fans schimpfen so sehr, dass sich ein beteiligter YouTuber rechtfertigen muss In einer neuen Serie könnt ihr selbst bestimmen, wie stark die Charaktere für Staffel 2 sind Ein neuer Anime zeigt, wie Harry Potter von Disney ausgesehen hätte Ohne einen Anime hätte es die Filme von Avatar wohl niemals gegeben und nicht nur diese Filmreihe ist davon inspiriert

Anime als Inspiration für viele weitere Filme

Was hatte der Anime für Auswirkungen? Dass Patlabor der Lieblingsanime von James Cameron ist, sieht man an vielen Stellen. Denkt da beispielsweise an die Mechanzüge in Avatar, mit denen die Menschen auf Pandora in den Kampf ziehen. Auch die Terminator-Reihe weist einige Ähnlichkeiten mit Patlabor auf.

Der Regisseur del Toro schwärmt im oben verlinkten Video von Patlabor. Für ihn ist es wohl ein glücklicher Zufall, dass Cameron ihm seinen Lieblingsanime zeigte. Die beiden Regisseure waren auch durch ihre Liebe zu Mechanimes miteinander verbunden.

Die Patlabor-Filme hätten nämlich einen starken Einfluss auf die Schaffung von Pacific Rim gehabt. Dabei seien vor allem die Technologie der Roboter und der Kriegsschauplatz eine Gute Inspiration gewesen.

Mehr aus der Anime-Welt
Fans eines Mangas können nicht fassen, dass die Story nach 14 Jahren immer noch nicht endet: „Könnte einer der größten Reinfälle sein“
von Jasmin Beverungen
Nach 20 Jahren hat mich One Piece verloren, doch die Netflix-Serie holt die größte Stärke zurück
von Niko Hernes

Leider kann MeinMMO-Redakteurin Jasmin nicht viel mit Mechs anfangen. Bislang konnte sie nur Code Geass eine Chance geben. In allen andern Animes haben sie die riesigen Roboter bislang abgeschreckt. Warum, verrät sie im folgenden Artikel: Ich dulde viele verrückte Sachen in Animes, aber bei einer Sache ziehe ich eine klare Grenze

Quelle(n): CBR
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Highlander Trailer Sean Connory

Highlander Remake: Besetzung, Release, Trailer – Alle Infos zum Film mit Henry Cavill

Superman-Trailer DC Trümmer

Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet

Monarch Legacy of Monsters Season 2 Titelbild Godzilla

„Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht

Die 10 beliebtesten Pärchen aus Harry Potter im Ranking

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx