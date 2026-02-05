Ohne einen Anime hätte es die Filme von Avatar wohl niemals gegeben und nicht nur diese Filmreihe ist davon inspiriert

Noch bevor er zu einer Regisseur-Legende wurde, tauschte sich James Cameron mit Guillermo del Toro über seine liebsten Animes und Mangas aus. Jetzt wird auch klar, woher die Inspiration für die Roboter in Avatar kommt.

Worüber haben die Regisseure gesprochen? In einem Interview, das ihr euch auf YouTube ansehen könnt, verriet der Regisseur Guillermo del Toro, wie er und James Cameron sich über ihre liebsten Animes und Mangas austauschten.

Der Regisseur erzählt, dass er Cameron damals Battle Angel Alita gezeigt habe. Im Gegenzug hätte er von James Cameron den Anime Patlabor gezeigt bekommen. Beide seien gleichermaßen beeindruckt von der Vorstellungskraft dieser Werke gewesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Anime? Patlabor ist ein legendäres Science-Fiction-Franchise, das Ende der 80er-Jahre entstand. Man kann es am besten als eine Mischung aus Polizei-Sitcom und Mecha-Action beschreiben.

Gemessen vom damaligen Zeitpunkt spielt Patlabor in der nahen Zukunft der späten 90er-Jahre. Roboter sind keine magischen Superhelden oder Kriegswaffen geworden, sondern schwere Baumaschinen. Sie werden Labors genannt und primär für das Bauwesen eingesetzt.

Das Problem: Es gibt Kriminelle, die diese Baumaschinen missbrauchen. Deshalb muss die Polizei mit den Polizeirobotern aufrüsten, um die Verbrecher zu bekämpfen. Wenn diese Roboter kämpfen, müssen sie allerdings aufpassen, keine Autos zu zerquetschen oder Gebäude zu beschädigen.

Die Piloten stecken oft im Stau und müssen warten, bis die Batterien der Roboter aufgeladen sind. Hinzu kommen die alltäglichen Probleme der Polizisten: Sie kämpfen oft mit Budgetkürzungen, Wartungsarbeiten, Papierkram und Langeweile.

Anime als Inspiration für viele weitere Filme

Was hatte der Anime für Auswirkungen? Dass Patlabor der Lieblingsanime von James Cameron ist, sieht man an vielen Stellen. Denkt da beispielsweise an die Mechanzüge in Avatar, mit denen die Menschen auf Pandora in den Kampf ziehen. Auch die Terminator-Reihe weist einige Ähnlichkeiten mit Patlabor auf.

Der Regisseur del Toro schwärmt im oben verlinkten Video von Patlabor. Für ihn ist es wohl ein glücklicher Zufall, dass Cameron ihm seinen Lieblingsanime zeigte. Die beiden Regisseure waren auch durch ihre Liebe zu Mechanimes miteinander verbunden.

Die Patlabor-Filme hätten nämlich einen starken Einfluss auf die Schaffung von Pacific Rim gehabt. Dabei seien vor allem die Technologie der Roboter und der Kriegsschauplatz eine Gute Inspiration gewesen.

Leider kann MeinMMO-Redakteurin Jasmin nicht viel mit Mechs anfangen. Bislang konnte sie nur Code Geass eine Chance geben. In allen andern Animes haben sie die riesigen Roboter bislang abgeschreckt. Warum, verrät sie im folgenden Artikel: Ich dulde viele verrückte Sachen in Animes, aber bei einer Sache ziehe ich eine klare Grenze