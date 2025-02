Entwickler eines preisgekrönten Koop-Spiels „schenkt“ Ubisoft eine Idee – Fordert sie auf, nicht feige zu sein

Was ist gerade bei Ubisoft los? Ubisoft befindet sich aktuell in einer finanziell schwierigen Situation, die auf einige Fehlschläge zurückzuführen ist, darunter beispielsweise das gefloppte Skull & Bones , Star Wars Outlaws und XDefiant.

Was ist das für eine Idee? Fares findet es „verrückt“, dass andere Publisher keine Koop-Spiele machen. Die Leute würden diese Spiele lieben und er habe sogar eine Idee, wie Ubisoft mit der „Splinter Cell“-Reihe Geld verdienen könnte: „Ich schaue mir Ubisoft an, und die haben gerade zu kämpfen – und ich hoffe, dass jemand dieses Interview anhört – aber warum nehmen sie nicht Sam Fisher und machen ein reines Splitscreen-Spiel?“

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in The Tomb

It Takes Two Gameplay-Trailer

Um wen geht es? Josef Fares ist der Gründer von Hazelight Studios und der Game-Director von den Koop-Spielen „It Takes Two“ und „A Way Out“. Beides sind Koop-Spiele, die im Splitscreen – also auf einem geteilten Bildschirm – gespielt werden.

Josef Fares und Hazelight haben mit It Takes Two ein preisgekröntes Koop-Spiel erschaffen. Jetzt hat er eine Idee für Ubisoft.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to