Ubisoft arbeitet vielleicht gerade am größten Shooter-Highlight 2025

Fans von PvP-Shootern warten 2025 noch auf eine große Neuankündigung. Jetzt deuten Leaks an, dass diese von Ubisoft kommen könnte.

Was könnte das für ein Shooter-Highlight sein? Laut einem bekannten Leaker soll Ubisoft an einer Art Remaster für den Taktikshooter Rainbow Six: Siege arbeiten. Der Leaker schreibt auf X.com: „Die Katze ist aus dem Sack. Siege 2 wird irgendwann in der Zukunft veröffentlicht werden. Siege 2 ist Siege X.“

In einem weiteren Post erklärt der Leaker, Siege X solle während des Six Invitationals 2025 erstmalig angekündigt werden und solle eine Engine-Überarbeitung und ein Grafik-Update bringen. Das Release-Fenster könnte gemäß dem Leaker etwa Season 2 von Jahr 10 sein, also noch dieses Jahr (via X.com).

Der Six Invitational ist die große, jährlich stattfindende Weltmeisterschaft von Rainbow Six: Siege, bei der die besten Spieler der Welt mit ihren Teams um den begehrten Weltmeistertitel und ein Preisgeld in Höhe von einer Million US-Dollar wetteifern. Große Ankündigungen, wie der Reveal einer neuen Roadmap, zeigt Ubisoft seit Jahren am Finaltag des Six Invitationals. Das diesjährige Finale ist für den 16. Februar 2025 angesetzt.

Leak wäre für Spieler nachvollziehbar – und Ubisoft hat auch gute Gründe

Wie realistisch ist der Leak? Jeder Leak sollte stets mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Die Infos des Leakers haben sich jedoch bereits in der Vergangenheit als richtig erwiesen. Hab dennoch im Hinterkopf: Es gibt noch keine offiziellen Infos von Ubisoft.

Zudem würde ein Siege 2 auch aus finanzieller Sicht für Ubisoft Sinn ergeben, denn wie das Unternehmen in einem Finanzbericht im Oktober 2024 offenlegte, ist Rainbow Six: Siege das finanziell erfolgreichste Spiel von Ubisoft. Der Taktikshooter spülte insgesamt über 3,5 Milliarden Euro in die Kassen von Ubisoft. Einzig die gesamte Spielreihe Assassin’s Creed brachte dem Unternehmen mehr Geld ein (4 Mrd. USD).

Die Spieler von Rainbow Six: Siege wünschen sich schon seit Jahren eine Art Siege 2. Das Spiel hat sich mit neuen zahlreichen Waffen, Maps, Operatoren und Gadgets stetig weiterentwickelt und teilweise wirkt es, als komme die Engine nicht mit den neuen Anforderungen zurecht. Auch das Cheater-Problem bekam Ubisoft nie wirklich in den Griff. Eine Art Neustart könnte bei der Lösung der verschiedenen Probleme helfen.

Ein Spiel für Taktiker und Sprengmeister

Worum geht es in dem Spiel eigentlich? Rainbow Six: Siege ist ein Taktikshooter, in dem 2 Teams bestehend aus 5 Spielern gegeneinander antreten. Jeder Spieler wählt dabei einen Operator – das sind die spielbaren Charaktere – die allesamt unterschiedliche Gadgets/ Fähigkeiten besitzen. Obendrein stehen verschiedene Waffen und Geräte wie Granaten, Sprengplatten oder Stacheldraht zur Verfügung.

Im Hauptspielmodus muss das angreifende Team eine Bombe entschärfen. Die Verteidiger müssen das verhindern. Pro Match werden mehrere Runden gespielt, wobei die Anzahl je nach Spielmodus variiert. Eine Runde endet dabei stets auf drei verschiedene Weisen:

alle Spieler eines Teams wurden vor Ablauf der Zeit eliminiert – das überlebende Team bekommt einen Punkt

der Timer läuft ab, ehe die Angreifer die Bombe verteidigen konnten – die Verteidiger bekommen einen Punkt

die Angreifer haben die Bombe erfolgreich entschärft oder während des Entschärfens alle Verteidiger eliminiert – die Angreifer bekommen einen Punkt

Die große Besonderheit von Rainbow Six: Siege ist jedoch, dass die Maps extrem zerstörbar sind. So könnt ihr beispielsweise einen Boden sprengen, um die Gegner in der darunterliegenden Etage zu attackieren. Die Verteidiger können wiederum Verstärkungen und verschiedene Gadgets einsetzen, um das Sprengen von Wänden oder Deckenluken zu erschweren.

Zwar gibt es viele verschiedene Taktikshooter auf dem Markt, doch eine richtige Alternative zu Rainbow Six: Siege mit einem vergleichbaren Gameplay-Loop gibt es nicht. Das macht Rainbow Six: Siege für MeinMMO-Redakteur Dariusz zu einem von den 25 besten Shootern 2025.