Twitch-Streamer wurde vor 5 Jahren noch für sein Verhalten gebannt, belehrt jetzt junge Zuschauerin

Der Twitch– und YouTube-Streamer Darren „IShowSpeed“ Watkins Jr. galt lange Zeit als ein Streamer mit hoher Eskalationsgefahr. In seinen Streams passierten immer wieder gefährliche Dinge und er hatte lange einen kontroversen Ruf. Jetzt richtete er ein paar lehrende Worte an eine sehr junge Zuschauerin.

Was sagt IShowSpeed der kleinen Zuschauerin? Zum Valentinstag veranstaltete IShowSpeed einen IRL-Stream, in dem er mit einem seiner Freunde in der Stadt unterwegs war. Dabei war er als älterer Mann verkleidet. Immer wieder kamen während des Streams Zuschauer auf ihn zu und machten Bilder mit ihm.

So auch ein kleines Mädchen, das ihm ihr Handy in die Hand drückte. Vermutlich für ein Foto, doch so weit kam es gar nicht, denn IShowSpeed adressierte ein paar Worte an die junge Zuschauerin:

Komm nur in meinen Stream, wenn ich Videospiele spiele, okay? Und frage immer deine Mutter: ‘Kann ich Speeds Stream schauen?’. Denn ich bin nicht nur für Kinder.



– IShowSpeed auf YouTube ab 1:25:44

IShowSpeed führt weiter aus, dass es darauf ankommen würde, was er in seinem Stream macht, um zu entscheiden, ob das Mädchen zuschauen sollte. Man wisse schließlich nie, was in seinem Stream passieren würde, ob er „einen Backflip von einem Gebäude“ machen würde.

Der Streamer meinte abschließend noch: „Und wenn ich was Gutes mache, wenn ich Roblox spiele oder Steal a Brainrot […] dann kannst du meinen Stream schauen.“

IShowSpeed hat eine kontroverse Vergangenheit

Wie war IShowSpeed vorher? Diese positive und reife Interaktion mit einer jungen Zuschauerin ist noch etwas Neues für IShowSpeed. Der Streamer hat schon einige kontroverse Situationen hinter sich:

Twitch bannte IShowSpeed 2021 permanent auf der Plattform, nachdem er einer Frau Gewalt androhte. Sein Bann führte dazu, dass er ein großer YouTube-Streamer wurde.

In 2022 bellte IShowSpeed einen Jungen in Fortnite an, als er ihm wegen einer Wette 100 Dollar nicht zahlen konnte.

Ebenfalls in 2022 wurde er in Valorant gebannt, weil er eine Frau sexistisch beleidigte.

Mittlerweile ist IShowSpeed nicht mehr auf Twitch gebannt und streamt simultan auf YouTube und Twitch. Seit seiner Entbannung auf Twitch konnte er auch schon einen Meilenstein erreichen und hat seinen Content beziehungsweise sein Verhalten ins Positive geändert.

Obwohl IShowSpeed selbst keine allzu schlimmen Dinge mehr in seinen Streams macht, so ist das Gleiche nicht über seine Zuschauer zu behaupten. Schließlich lockt der Streamer immer noch riesige Massen an Zuschauern an. So beging ein Zuschauer vor laufender Kamera beispielsweise eine Straftat oder die Massen an Zuschauern brachten eine Brücke zum Einstürzen.

Trotz der gefährlichen Zuschauermassen, die IShowSpeed anlockt, ist seine positive Entwicklung doch wohlwollend zu betrachten. Eine kompakte Zusammenfassung von IShowSpeeds Karriere lest ihr hier auf MeinMMO: Er bellte Kinder an und beleidigte Frauen, dank 1,60 Euro ist er heute der größte Gaming-Streamer auf YouTube