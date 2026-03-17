Die beste Superhelden-Serie auf Amazon startet mit einer perfekten Wertung in die neue Staffel

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2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Die beste Superhelden-Serie auf Amazon startet mit einer perfekten Wertung in die neue Staffel

Die beliebte Superheldenserie „Invincible“ gehört zu den besten, die Prime Video zu bieten hat. Jetzt ist Season 4 gestartet und begeistert die Fans schon mit den ersten Episoden vollkommen.

Was ist das für eine Serie? „Invincible“ ist eine US-Zeichentrickserie, die auf dem gleichnamigen Comic von Robert Kirkman basiert, der auch The Walking Dead erfunden hat. Im Mittelpunkt steht der Teenager Mark Grayson. Sein Vater Nolan, auch bekannt als Omni-Man, ist der berühmteste und mächtigste Superheld des Planeten.

Als Mark kurz vor seinem Highschool-Abschluss endlich eigene Superkräfte entwickelt, möchte er in die Fußstapfen seines Vaters treten. Doch das ist nicht so einfach, denn sein Vater versteckt ein dunkles Geheimnis, dass das ganze Universum bedroht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Season 4 sehen:

Invincible Staffel 4 zeigt im neuen Trailer direkt mehrere Schurken, mit denen Mark kämpfen muss
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Bestwertung bei den Zuschauern

Was macht den Auftakt der Staffel so gut? Die neue Staffel der Serie landet bei den Kritikern von Rottentomatos bei 100 %, besser geht es also nicht. Dabei wird vor allem gelobt, dass die Serie ihrem düsteren und konsequenten Ton treu bleibt.

Das Risiko für Mark und seine Verbündeten soll bei den neuen Einsätzen sogar noch weiter nach oben geschraubt werden. Die Serie setzt genau dort an, wo die dritte Staffel aufgehört hat, und reißt die Zuschauer laut den Kritikern auch nach der Pause wieder vollkommen mit sich.

Gerade die gute Balance zwischen den knallharten und spektakulär animierten Kämpfen und den philosophischen Fragen, mit denen sich Mark auseinandersetzen muss, machen die Serie auf gleich mehreren Ebenen für die Kritiker spannend.

Was sagen die Kritiker? Für die Experten ist die vierte Staffel von Invincible sogar noch stärker als bisherige Platzhirsche bei Amazon. Die Qualität, die hier abgeliefert wurde, übertrifft alle Erwartungen. So schreiben die Kritiker auf Rottentomatoes:

  • Alan French von FandomWire: „Invincible bleibt eine der besten TV-Serien. Die Action ist besser, die Einsätze so hoch wie nie und der Krieg hat begonnen. Dennoch machen die Emotionen und Beziehungen sie zu unserer liebsten Animationsserie.“
  • Siddhant Adlakha von IGN Movies: „Trotz einiger Hindernisse und unnötiger Umwege behauptet sich Staffel 4 von Invincible als der bisher größte und gleichzeitig intimste Teil der Serie.“
  • Tessa Smith von Mama’s Geeky: „Staffel 4 von Invincible ist eine dunkle, blutige und zutiefst emotionale Erkundung dessen, was passiert, wenn ein guter Mensch anfängt, an seine eigene Dunkelheit zu glauben.“
  • Dom Fisher von Geek Vibes Nation: „Staffel 4 von Invincible ist nicht nur die emotional dichteste und erzählerisch umfangreichste bisher, sondern auch die mit Abstand brutalste. Jede Episode ist reicher als zuvor und die Action ist blutiger, wilder und deutlich präsenter.“
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Mit Staffel 4 festigt „Invincible“ endgültig seinen Status als absolutes Streaming-Highlight. Wer starke Geschichten, komplexe Charaktere und kompromisslose Action sucht, kommt an Mark Graysons blutigem Weg zum Superhelden nicht vorbei. Wenn ihr jetzt einsteigen möchtet, findet ihr hier alles Wichtige zur Serie: Invincible Staffel 4: Release, Trailer, Uhrzeit und mehr – Alles Wichtige zur Serie auf Amazon Prime

Quelle(n): rottentomatoes.com, filmstarts.de, Titelbild via YouTube Prime Video
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