Invincible Staffel 5: Release, Folgen, Trailer und mehr – Alle Infos zur Serie auf Amazon Prime

Die Superheldenserie Invincible bekommt eine fünfte Staffel auf Amazon Prime Video. Alles was ihr zum Start, den Folgen, Trailer und Handlung wissen müsst, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist Invincible für eine Serie? Es handelt sich um die Adaption des gleichnamigen Comic von Robert Kirkman als Zeichentrickserie. Kirkman kennt man unter anderem auch als Schöpfer von The Walking Dead.

In der Serie geht es um Mark, dessen Vater als Omni-Man, ein legendärer Superheld, bekannt ist. Mark möchte diesem Pfad folgen, muss aber feststellen, dass sein Vater ein düsteres Geheimnis versteckt, das den Frieden bedroht. Im Verlauf der letzten vier Staffeln stellte sich aber heraus, dass ein größerer Krieg droht.

Staffel 5 führt die Geschichte fort.

Invincible Staffel 5: Release und Trailer

Wann erscheint Invincible Staffel 5? Derzeit gibt es noch kein offizielles Datum für den Start. Auf x.com gab der Account der Serie am 29. April 2026 jedoch bekannt, dass die neue Staffel „irgendwann 2027 erscheinen sollte“.

Gibt es einen Trailer zu Invincible Staffel 5? Aktuell gibt es leider noch kein Bewegtbildmaterial zur neuen Season.

Bis dahin könnt ihr euch mit dem Trailer von Staffel 4 aber bereits einen ungefähren Eindruck machen, wie das Ganze aussehen wird:

Video starten Invincible Staffel 4 zeigt im neuen Trailer direkt mehrere Schurken, mit denen Mark kämpfen muss Autoplay

Invincible Staffel 5: Stream und Folgen

Wo kann man Invincible Staffel 5 streamen? Wie auch schon die vorherigen Staffeln kann man die Serie über Amazon Prime Video ansehen. Es gibt keine physischen Ausgaben in Form von DVDs oder Blu-rays, weshalb der Stream die einzige legale Möglichkeit ist, Invincible zu schauen.

Wie viele Folgen hat Invincible Staffel 5? Offiziell bestätigt ist es noch nicht, aber da alle vier bisherigen Staffeln aus 8 Episoden bestanden, ist davon auszugehen, dass auch die fünfte wieder so lang sein wird.

Jede Folge dürfte wie gewohnt zwischen 45 und 55 Minuten lang sein.

Invincible Staffel 5: Besetzung und Handlung

Wer ist im Cast von Invincible Staffel 5? Von offizieller Seite gibt es noch keine Bestätigung, wer in Season 5 dabei sein wird. Zu erwarten sind aber die folgenden Sprecher:

Steven Yeun als Mark Grayson (Invincible)

J.K. Simmons als Nolan Grayson (Omni-Man)

Seth Rogen als Allen, das Alien

Lee Pace als Thragg

Sandra Oh als Debbie Grayson

Worum geht es in Invincible Staffel 5? Die neue Season setzt die Geschichte fort und wird sich voraussichtlich mit den Nachwirkungen des Viltrumiten-Kriegs beschäftigen. Mark ist damit einverstanden, die Anwesenheit der Viltrumiten auf der Erde geheim zu halten.

Gleichzeitig entwickelt Allen das tödliche Scourge-Virus weiter, um die Viltrumiten auszumerzen. Das führt unweigerlich zum Konflikt zwischen Allen und Mark.

Auch nach Staffel 5 ist Invincible noch nicht zu Ende. Auf dem offiziellen Account auf x.com wurde am 24. Juni 2026 bestätigt, dass eine 6. Staffel erscheinen wird.

Sobald wir genauere Informationen zu Staffel 5 haben, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Bis dahin wollen wir eure Meinung. Wie sehen die Erwartungen an Staffel 5 aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Fans von Superhelden sollten auch eine andere Produktion im Auge behalten: Eine neue Serie macht aus Batman einen armen Schlucker, ist perfekt für die junge Generation