Bekannter Investigativ-Journalist ärgert sich über die Verbreitung falscher Aussagen bezüglich des Releases von GTA 6

Man könnte meinen, die Verschiebung und letztendliche Ankündigung des Releasedatums von GTA 6 würde den Stress um die Veröffentlichung des gleichzeitig ersehnten und gefürchteten Spiels lindern. Doch das Thema bleibt weiterhin ein Fokus der Branche. Ein bekannter Insider und Investigativ-Journalist ärgert sich darüber, wenn falsche Informationen weiter Öl ins Feuer gießen.

Was wurde falsch zitiert? Auf Reddit wurde ein Artikel des britischen Gaming-Magazins Videogamer mit der Headline „Eine weitere Verzögerung von GTA 6 könnte eintreten, da ein angesehener Insider sagt, dass es ‚keine Garantie‘ für eine Veröffentlichung im Mai 2026 gibt“ geteilt.

In den Kommentaren meldet sich jemand zu Wort: „Als die Person, um die es in dieser Schlagzeile geht -ist diese Schlagzeile natürlich irreführender Bullshit.“ Es ist Jason Schreier, der vom Artikel genannte angesehene Insider selbst, der die gewählte Headline des Magazins kritisiert.

Hier sehr ihr den zweiten Trailer zu GTA 6:

Insider regt sich über die Verdrehung seiner eigenen Aussage auf

Was war Schreiers eigentliche Aussage? Auf Bluesky meldete sich der Investigativ-Journalist mit einem Post, um die Situation und seinen eigenen Standpunkt klarzustellen. Er zeigt seine originalen 2 Paragrafen, die er zu der Situation rund um GTA 6 geschrieben hatte. Er berichtet in seinem als Screenshot präsentierten Text, was der Release von GTA 6 und eine hypothetische (mit Betonung auf hypothetisch) weitere Verschiebung für einen Entwickler, mit dem er in Kontakt stand, bedeuten würde:

Für andere Unternehmen war die Verschiebung von Grand Theft Auto VI ein Grund zur Panik. Ein Entwickler, der an einem großen Multiplayer-Spiel arbeitet, erzählte mir, dass er den Veröffentlichungstermin von Herbst 2025 auf Frühjahr 2026 verschoben hatte. Das lag vor allem daran, dass das Spiel mehr Zeit brauchte, aber auch daran, dass man weit von GTA VI entfernt war. Jetzt sind sie in einer Zwickmühle gefangen. Eine zweite Verzögerung des Spiels wäre ein teures Unterfangen, das den Einsatz für die spätere Veröffentlichung erhöhen würde. Andererseits könnte der Versuch, das Spiel gleichzeitig mit GTA VI herauszubringen, katastrophal sein. Aber … was ist, wenn sich die Veröffentlichung erneut verzögert und GTA VI dann mit ihnen durchrutscht? Es gibt keine Garantie, dass der Mai 2026 eine sichere Sache ist. Die beste Hoffnung wäre, das Spiel im März, April oder sogar Anfang Mai zu veröffentlichen und zu hoffen, dass es nicht zu einer Katastrophe kommt. Übersetzung des von Jason Schreier verfassten Texts (via Bluesky)

Was von Schreier als hypothetische Folge einer genauso hypothetischen Situation dargestellt wurde, wurde schließlich in dem kritisierten Artikel als feste Aussage („keine Garantie für einen Release im Mai 2026“) aufgenommen und in verschiedenen Medien, wie auch in dem Redditpost, geteilt. Das frustriert den Journalisten, da auf diese Weise verfälschte Aussagen und Missinformationen verbreitet würden.

Wie äußert sich Schreier zu der Situation? Im gleichen Post äußert er sich sarkastisch über die Berichterstattung seiner Aussage (via Bluesky):

Jason Schreiers Post auf Bluesky vom 14. Mai 2025 (Übersetzung unten)

1) Ich schreibe die beiden Absätze auf der linken Seite, 2) Rücksichtslose Videospiel-Websites veröffentlichen Schlagzeilen wie die rechts, 3) Sammelstellen wie Reddit und Google verbreiten diese Schlagzeilen überall und führen unzählige Leser in die Irre. Wir haben hier ein gesundes Medien-Ökosystem

Jason Schreier stellt mit seiner Aussage auf Bluesky klar, dass sein verfasster Text keine Information für eine weitere Verschiebung darstellt, sondern lediglich die Situation und Gedankengänge eines Entwicklers, dessen Erfolg der eigenen Releasepläne stark von GTA 6 beeinflusst werden könnte. Die Spekulationen zu GTA 6 lassen auch bei den Fans nicht nach – sie wollen bereits große Teile der Geschichte ermitteln: Fans wollen den großen Plot-Twist von GTA 6 jetzt schon entschlüsselt haben