20 Jahre nach der letzten Folge auf RTL2 ist Inuyasha erstmals im Stream, sogar mit dem Finale, das es damals nicht zu sehen gab

Inuyasha zählt zu den bekanntesten Animes, die im Mittagsprogramm auf RTL2 liefen. Damals gab es das große Finale leider nie zu sehen, doch ab sofort können Fans das auf einem Streaming-Dienst nachholen.

Wo kann man Inuyasha jetzt sehen? All diejenigen, die alle Folgen von Inuyasha nachholen wollen, können das aktuell auf Crunchyroll tun. Der Streamingdienst hat nämlich alle Folgen zum Anime in die Bibliothek reingeholt.

Somit stehen insgesamt 193 Folgen zur Auswahl. Das Tolle daran: Die Episoden gibt es sowohl mit japanischer Vertonung und deutschen Untertiteln, aber auch komplett in deutscher Sprachausgabe.

Um die Folgen zu schauen, benötigt ihr allerdings ein Abonnement auf Crunchyroll. Dann könnt ihr die Serie komplett ohne Werbung genießen.

Inuyasha wurde 15 Jahre später nachgearbeitet

Wie lief das mit dem Finale? Auf RTL2 wurde der Anime tatsächlich nach 104 Episoden abgebrochen. Es wurde also nur ein wenig mehr als die Hälfte aller 193 Folgen gezeigt. Womöglich hat sich der Sender nur die Rechte für die ersten Folgen gesichert. Dementsprechend wussten Fans, die den Anime nur auf RTl2 gesehen haben, nie, wie der Anime ausging.

Erst 15 Jahre nach der Premiere von Inuyasha ließ Kazé die restlichen Folgen auf Deutsch synchronisieren (zu lesen auf MoviePilot). Zudem wurden die neuen Folgen dann auf dem Free-TV-Sender ProSieben MAXX gezeigt. Erst da konnten Fans also den Rest des Animes schauen.

Mit der Aufnahme auf Crunchyroll sind Fans nicht mehr an eine bestimmte Uhrzeit gebunden und können die komplette Serie sowie das Finale zu jedem beliebigen Zeitpunkt nachholen.

Worum geht es in Inuyasha? Die Schülerin Kagome Higurashi lebt im modernen Tokyo. Eines Tages wird sie in den versiegelten Brunnen an ihrem Zuhause gezogen und landet im mittelalterlichen Japan. Hier erfährt sie, dass sie die Wiedergeburt der mächtigen Priesterin Kikyo ist.

Kurz nach ihrer Ankunft wird sie angegriffen und muss, um sich zu retten, den Halbdämon Inuyasha befreien. Dieser wurde nämlich 50 Jahre zuvor von Kikyo mit einem Pfeil an einen Baum gebannt.

Zusammen machen sich die beiden auf, die Splitter des Juwels der vier Seelen zu sammeln. Damit können sie nämlich den Dämonen Einhalt gebieten, die die Menschen terrorisieren.

Inuyasha war einer der bekannteren Animes auf RTL2. Es gab aber auch Serien, die bei vielen Fans unter dem Radar liefen. Ob ihr wirklich alle kennt, könnt ihr im folgenden Artikel auf MeinMMO prüfen: 5 Animes auf RTL2, die du nur kennst, wenn du damals wirklich alles geschaut hast