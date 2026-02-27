20 Jahre nach der letzten Folge auf RTL2 ist Inuyasha erstmals im Stream, sogar mit dem Finale, das es damals nicht zu sehen gab

AnimeNews
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
20 Jahre nach der letzten Folge auf RTL2 ist Inuyasha erstmals im Stream, sogar mit dem Finale, das es damals nicht zu sehen gab

Inuyasha zählt zu den bekanntesten Animes, die im Mittagsprogramm auf RTL2 liefen. Damals gab es das große Finale leider nie zu sehen, doch ab sofort können Fans das auf einem Streaming-Dienst nachholen.

Wo kann man Inuyasha jetzt sehen? All diejenigen, die alle Folgen von Inuyasha nachholen wollen, können das aktuell auf Crunchyroll tun. Der Streamingdienst hat nämlich alle Folgen zum Anime in die Bibliothek reingeholt. 

Somit stehen insgesamt 193 Folgen zur Auswahl. Das Tolle daran: Die Episoden gibt es sowohl mit japanischer Vertonung und deutschen Untertiteln, aber auch komplett in deutscher Sprachausgabe.

Um die Folgen zu schauen, benötigt ihr allerdings ein Abonnement auf Crunchyroll. Dann könnt ihr die Serie komplett ohne Werbung genießen.

Inuyasha: Trailer zum Anime mit dem Hunde-Halbdämon
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Pokémon GO: Mega-Dragoran Konter – Die 20 besten Konter im Raid-Guide In einer neuen Demo auf Steam baue ich Rom nach der Apokalypse wieder auf, und werde dabei von Zombies verfolgt Eines der besten Spiele auf Steam bekommt ein Spin-off, liefert völlig neues Gameplay, bietet für kurze Zeit einen kostenlosen Test 5 Animes, die wir gerne vergessen würden, um sie nochmal zu schauen Trailer zum Film von Peaky Blinders erinnert mich an die größte Hass-Liebe, die ich jemals auf Netflix empfunden habe Zu Midnight mit WoW anfangen – 7 Tipps für den perfekten Einstieg Konkurrent klaut den besten Modus aus Path of Exile, beweist im neuen Trailer, wie gut er aussieht 1 Millionen Spieler auf Steam warten bereits auf ein neues Piraten-Game, die Entwickler können trotzdem kein Release-Datum nennen Ein deutscher Krimi sieht aus wie die perfekte Unterhaltung für Boomer, versüßt mir als Gen Z jeden Abend auf Netflix Nach dem Shroud-Frust bei ARC Raiders beichtet ein Ex-Mitarbeiter von PUBG, er sei dem Streamer nachgejoint, um Cheater zu bannen – Aber das durfte er gar nicht Die 5 gefährlichsten Kreaturen aus Game of Thrones im Power-Ranking

Inuyasha wurde 15 Jahre später nachgearbeitet

Wie lief das mit dem Finale? Auf RTL2 wurde der Anime tatsächlich nach 104 Episoden abgebrochen. Es wurde also nur ein wenig mehr als die Hälfte aller 193 Folgen gezeigt. Womöglich hat sich der Sender nur die Rechte für die ersten Folgen gesichert. Dementsprechend wussten Fans, die den Anime nur auf RTl2 gesehen haben, nie, wie der Anime ausging.

Erst 15 Jahre nach der Premiere von Inuyasha ließ Kazé die restlichen Folgen auf Deutsch synchronisieren (zu lesen auf MoviePilot). Zudem wurden die neuen Folgen dann auf dem Free-TV-Sender ProSieben MAXX gezeigt. Erst da konnten Fans also den Rest des Animes schauen.

Mit der Aufnahme auf Crunchyroll sind Fans nicht mehr an eine bestimmte Uhrzeit gebunden und können die komplette Serie sowie das Finale zu jedem beliebigen Zeitpunkt nachholen.

Mehr zum Thema Anime
Der Schöpfer von Dragon Ball ließ sich einen Trick einfallen, um Zeit zu sparen, erfand ein besonderes Item für Goku
von Jasmin Beverungen
Manga-Autor hätte das neue Naruto oder One Piece schaffen können, gab den Traum auf, um mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen
von Jasmin Beverungen
5 Animes, die wir gerne vergessen würden, um sie nochmal zu schauen
von Jasmin Beverungen

Worum geht es in Inuyasha? Die Schülerin Kagome Higurashi lebt im modernen Tokyo. Eines Tages wird sie in den versiegelten Brunnen an ihrem Zuhause gezogen und landet im mittelalterlichen Japan. Hier erfährt sie, dass sie die Wiedergeburt der mächtigen Priesterin Kikyo ist. 

Kurz nach ihrer Ankunft wird sie angegriffen und muss, um sich zu retten, den Halbdämon Inuyasha befreien. Dieser wurde nämlich 50 Jahre zuvor von Kikyo mit einem Pfeil an einen Baum gebannt.

Zusammen machen sich die beiden auf, die Splitter des Juwels der vier Seelen zu sammeln. Damit können sie nämlich den Dämonen Einhalt gebieten, die die Menschen terrorisieren.

Inuyasha war einer der bekannteren Animes auf RTL2. Es gab aber auch Serien, die bei vielen Fans unter dem Radar liefen. Ob ihr wirklich alle kennt, könnt ihr im folgenden Artikel auf MeinMMO prüfen: 5 Animes auf RTL2, die du nur kennst, wenn du damals wirklich alles geschaut hast

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Dragon Ball Daima Son Goku Titel title

Der Schöpfer von Dragon Ball ließ sich einen Trick einfallen, um Zeit zu sparen, erfand ein besonderes Item für Goku

Black Clover TItel title

Manga-Autor hätte das neue Naruto oder One Piece schaffen können, gab den Traum auf, um mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen

Danganronpa The Animation

5 Animes, die wir gerne vergessen würden, um sie nochmal zu schauen

One Piece Nami Movie Titel title

Der Macher von One Piece zeichnete Nami, wenn sie mit Zorro die Rollen tauschen würde

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx