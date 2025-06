5 Animes auf RTL2, die du nur kennst, wenn du damals wirklich alles geschaut hast

Nakwon: Last Paradise sieht auf den ersten Blick nach dem Game aus, das The Day Before sein wollte – ein Survival-MMO, das euch das Gefühl gibt, in einer von Zombies zerstörten Welt zu leben.

Neues Zombie-Game sieht aus wie das Survival-Spiel, das sich alle von The Day Before erhofften – und es ist von bekannten Entwicklern

Für wen ist der Anime etwas? Die Serie eignet sich vor allem für kleinere Kinder. Er hat eine harmlose Geschichte, ist also völlig frei von Gewalt. Zudem werden hier alltägliche Situationen gezeigt, aus denen Kinder vielleicht noch was lernen könnten. Für Erwachsene lohnt sich der Anime wohl nur, wenn sie auf Retro-Animes stehen.

Worum geht es? Der Anime basiert auf einem norwegischen Kinderbuch. Frau Pfeffertopf führt ein normales Leben mit ihrem Mann in einem kleinen Dorf. Allerdings schrumpft die ältere Dame jedes Mal, wenn sie niest, auf die Größe einer Maus. In dem winzigen Zustand erlebt sie so einige Abenteuer, in denen sie sogar mit Tieren spricht.

