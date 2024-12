Twitch-Streamer zeigt eine Grafikkarte, die Intel beim Kampf gegen AMD und Nvidia helfen soll – Kommt angeblich schon bald

Bald erfolgt wohl Intels neuer Angriff auf die Grafikkarten von Nvidia und AMD. Ein Streamer zeigt die neue GPU derweil Tage zu früh.

Wer hat was gezeigt? Der Twitch-Streamer FUNKYKIT zeigte während eines Livestreams die Intel Arc B580 – zuerst nur die Verpackung und schließlich auch die Grafikkarte selbst. So lautet zumindest der Bericht von Videocardz. Der Stream selbst ist inzwischen nicht mehr abrufbar. Der Grund dürfte die Angst vor negativen Folgen sein. Denn FUNKYKIT habe mit dem Stream eine Sperrfrist gebrochen.

Das Problem: Die Karte gibt es nämlich offiziell noch gar nicht. Intel wird sie erst am 3. Dezember 2024 vorstellen. Der entsprechende Ankündigungs-Post des Chipherstellers auf X legt das nahe, da Intel Arc genannt wird und die gezeigte Animation eine GPU anteasert. Laut Gerücht sollen die neuen Grafikkarten am 12. Dezember erscheinen (via Videocardz).

Über den Vorgänger der hier wahrscheinlich geleakten B580, haben wir euch Ende 2023 informiert und erzählt, was sie kann: Intel hat gerade überraschend eine neue Grafikkarte veröffentlicht – Was kann die Intel Arc A580 für unter 200 Euro?

Intels (zweiter) Angriff auf Nvidia und AMD

Was für eine Grafikkarte wird die Intel Arc B580 sein? Die Battlemage genannte zweite Generation von Intels Arc-Grafikkarten will nach vorliegenden, inoffiziellen Informationen von Videocardz für preisbewusste Gamer attraktiv sein. Sie richtet sich vor allem an Spieler, die in 1440p oder Full HD zocken, weniger an Enthusiasten, die bereit sind mehr als 500 Euro oder gar 1.000 Euro für eine GPU auszugeben.

Ihre unverbindliche Preisempfehlung soll laut Leaks, auf die Videocardz sich bezieht, bei 249 Dollar liegen. Bei uns in Deutschland könnte sie unserer Erfahrung nach inklusive Steuern für um die 300 Euro verkauft werden.

Laut unseren Kollegen von GameStar-Tech, die auf den Leaker „Golden Pig Upgrade“ auf der chinesischen Plattform Weibo verweisen, soll die Intel Arc B580 Grafikkarten, wie Nvidias Geforce RTX 4060 Ti anvisieren. Sie könnte bis zu 150 Euro günstiger ausfallen als der Nvidia Konkurrent (via Amazon). Zur Radeon RX 6750 XT, als ein Vertreter aus dem gleichen Leistungssegment, wird sie sich wohl weniger absetzen können. Die AMD-Karte geht laut Amazon momentan für etwa 320 Euro über die Ladentheke.

Wie kam die erste Generation von Intel Arc an? Bereits 2022 versuchte Intel die Dominanz von AMD und Nvidia bei den GPUs anzukratzen – mit Erfolg. Eine Auflistung bei TomsHardware zeigt, wie sich zum Beispiel die Intel Arc A580 als Vorgänger der B580 zwischen deutlich teureren Karten einsortieren konnte.

Allerdings schmälerten vor allem zu Beginn Treiberprobleme den an sich guten Eindruck (via Techpowerup). Die Lage entspannte sich aber mit der Zeit, wie Gamersnexus im Februar 2024 schrieb.

Keineswegs Mittelklasse, sondern die absolute Spitzenklasse hätte vielleicht diese GPU erreichen können, wenn Nvidia sie jemals auf den Markt gebracht hätte. Nun tauchte laut eines Berichtes auf Reddit ein eventueller Prototyp einer Nvidia Geforce RTX 4090 Ti in einem Abfallcontainer auf: