Gamer findet eine riesige GPU im Müll – es war ein Prototyp von Nvidia

Ein Gamer hat eine Nvidia-Grafikkarte im Müll gefunden, aber nicht irgendeine, sondern wahrscheinlich einen Prototyp der wohl schnellsten Gaming-GPU aller Zeiten.

Was wurde hier aus dem Müll gefischt? Reddit-Nutzer This_Explanation_514 postete im Nvidia Subreddit mehrere Bilder einer riesigen Grafikkarte, vier Slots breit, hoch und so lang, dass vielen Gehäusen Angst und Bange wird – und das Design ist unverkennbar: Nvidia Founders Edition.

Nach seinem Bericht fand er sie im Müll. Reddit sowie auch wir erkennen darin klar eine Legende: die im Zuge der Nvidia-4000er Serie mehrmals geleakte Nvidia Geforce RTX 4090 Ti – auch als der „TITAN-Nachfolger“ bekannt. Der Reddit-Nutzer hat wahrscheinlich die schnellste Gaming-GPU aller Zeiten im Abfall gefunden.

Die Nvidia Geforce RTX 4090 Ti ist allerdings nie offiziell erschienen, auch wenn sie in der Vergangenheit bereits mehrfach in Leaks zu sehen war (via wccftech).

Hardware-Power im Ausmaß, wie sie eine theoretische RTX Geforce 4090 Ti bieten würde, könnte sicherlich auch Cyberpunk 2077 so gut aussehen lassen, wie auf sonst keinem PC. Wir haben hier den Trailer zur Ultimate Edition für euch:

Ein zu großer Gigant – selbst unter Riesen

Was für eine Karte ist das genau? Der hier wohl vorliegende Prototyp einer Nvidia Geforce RTX 4090 Ti wäre der Nachfolger der Nvidia TITAN RTX. Das war die beste Karte der 2000er-Serie von Nvidia und kostete damals zu Release 2.700 Euro (via computerbase).

Eine Nvidia Geforce RTX 4090 Ti würde die TITAN RTX wahrscheinlich weit in den Schatten stellen und nach unserer Schätzung mehr als 3.500 Euro kosten. Allein die Basisversion schlägt heute noch auf Amazon mit knapp 2.700 Euro zu Buche. Eine alte Titan RTX gibt es gebraucht auf Ebay für um die 800 Euro.

Warum ist die Grafikkarte so groß? Die Dimensionen der Karte erklären sich aus einer anderen Lüfterkonstruktion, um die enorme Abwärme abzutransportieren. Zudem ist der Kühlkörper an sich schlicht größer. Die Karte ist etwa doppelt so groß wie eine alte „Titan“ und einige Zentimeter länger und dicker als die aktuell größte GPU von Nvidia, die Nvidia Geforce RTX 4090.

Warum kam die 4090 Ti nie auf den Markt? Nvidia hat sich hierzu nie öffentlich geäußert. Aber abseits der hohen Komplexität der Konstruktion dürfte ihre Sinnlosigkeit im Wettbewerb ihr Sargnagel gewesen sein. Nvidia hatte nie einen Grund, eine Karte mit Performance jenseits der Geforce RTX 4090 auf den Markt zu bringen. Letztere ist bis heute die mit Abstand schnellste Gaming-GPU, wie Daten von Techpowerup zeigen. Erst die für 2025 anstehende Ankündigung und Veröffentlichung der 5000er-Serie durch Nvidia dürfte diesen Zustand ändern.

Funktioniert die gefundene GPU? Das ist Stand 29. November unbekannt. Der Reddit-Nutzer wartet derzeit auf spezielle Kabel, um den Giganten mit Strom zu versorgen. Wir halten euch aber hier auf dem Laufenden. Aber selbst wenn die Hardware in Ordnung ist, benötigt der User Treiber, die Nvidia nie für die Karte veröffentlicht hat. Er müsste also modden. Das ist nicht unmöglich, aber der Erfolg ist keineswegs garantiert.

