In Pokémon GO startet Samstag das große Crypto-Raid-Event

In Pokémon GO läuft gerade das Event „Aufsteigende Schatten“, das am Samstag seinen Höhepunkt erreicht. Wer Crypto-Raids spielen möchte, sollte sich den Tag freihalten.

Seit ein paar Tagen sind in Pokémon GO die neuen Crypto-Raids aktiv. Viele verschiedene Monster in ihrer Crypto-Form stehen dort als Bosse bereit, um von euch bekämpft und gefangen zu werden.

Am Samstag wird es noch viel mehr dieser Raids für euch geben. Wir zeigen euch die Details für den Event-Höhepunkt.

Was passiert am 27. Mai bei Pokémon GO?

Wann geht es los? Das große Crypto-Raid-Event startet am Samstag, den 27. Mai 2023, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann zehn Stunden lang aktiv und endet um 20:00 Uhr bereits wieder.

Was passiert da? Niantic selbst schreibt, dass das Event „Aufsteigende Schatten“ mit Team GO Rocket zu diesem Zeitpunkt seinen Höhepunkt erreicht. Während der zehn Stunden finden ausschließlich Crypto-Raids statt. Raids mit „normalen“ Raidbossen sollen in der Zeit gar nicht laufen.

Wer also Lust auf die neuen Raids hat und gar nicht genug davon bekommt, sollte sich am Samstag bereithalten. Wir haben die Raids für euch analysiert und zeigen 3 Bosse, die sich bei Crypto-Raids richtig lohnen. Nutzt eure Chancen, wenn ihr richtig starke Angreifer für eure Sammlung fangen wollt.

In Crypto-Raids der Stufe 1 findet ihr:

Crypto-Quapsel*

Crypto-Machollo*

Crypto-Knofensa

Crypto-Tanhel*

In Crypto-Raids der Stufe 3 findet ihr:

Crypto-Lorblatt

Crypto-Igelavar

Crypto-Tyracroc

Crypto-Sniebel*

(Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr als Shiny finden)

Was läuft außerdem? Zu diesem Termin findet ihr mit Glück auch das erste Mal Shiny Crypto-Mewtu in Pokémon GO. Für viele Trainer ist dieses Wochenende also generell schon ein wichtiger Termin mit einem Schwerpunkt auf die neuen Raids.

Wie geht es weiter? Nach diesem Wochenende geht es langsam auf den nächsten Monat zu und wir erwarten wieder viele neue Events, auf die ihr euch freuen könnt. Bekannt sind bereits ein paar Daten, die ihr euch abspeichern könnt: Die Termine für die Community Days im Juni, Juli und August stehen fest.