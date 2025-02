Shadow of War ist die Fortsetzung zu Shadow of Mordor und erzählt eine düstere Geschichte im HErr-der-Ringe-Universum.

Die Diskrepanz zwischen seiner Macht und seiner Weigerung, sie destruktiv einzusetzen, macht Vash zu einer einzigartigen Figur in der Anime-Welt und regt den Zuschauer unerwartet viel zum Nachdenken an. Die Frage, ob Vashs Pazifismus richtig oder falsch ist, bleibt bis zum Schluss offen.

Was macht den Anime so besonders? Vashs Prinzipien stellen ihn immer wieder vor ein Dilemma: Er will niemanden verletzen, doch sein bloßes Dasein bringt meistens viel Leid mit sich:

Was macht Vash so stark? Vash ist kein normaler Mensch, sondern ein sogenannter „Plant“, ein künstlich geschaffener Organismus mit unglaublichen Fähigkeiten. Er ist nicht nur extrem schnell und geschickt im Umgang mit Schusswaffen, sondern besitzt auch Selbstheilungskräfte, die ihn beinahe unverwundbar machen.

In einem Action-Anime schlägt der Held niemals zu – und genau das macht ihn so stark

Um welchen Anime geht es? Trigun Stampede (2023) ist eine moderne Neuinterpretation des Klassikers Trigun und folgt Vash the Stampede, einem berüchtigten Revolverhelden mit einem Kopfgeld von 60 Milliarden Double-Dollars. Doch anders als sein Ruf vermuten lässt, ist Vash kein blutrünstiger Killer, sondern ein Pazifist, der Gewalt um jeden Preis vermeiden will.

Trigun Stampede (2023) bietet eine Geschichte voller Action, Drama und moralischer Dilemmata. In diesem Anime ist der Held super stark, aber überzeugter Pazifist. Weil er ständig in Kämpfe verwickelt wird, ist es seine Lieblings-Taktik, wegzulaufen.

