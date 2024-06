„Ich habe absolut alles verloren“ – Großer Gatcha-Streamer beendet Karriere mit 34 Seiten langem Brief

Der Streamer Atsu, bekannt vor allem für seine Inhalte zum Gatcha-Game Genshin Impact, hat sein Karriereende angekündigt. Er zieht den Schlussstrich, nach mehreren Vorwürfen des Gatekeepings und wegen angebliches Mobbing durch andere Streamer gegen ihn.

Wer ist Atsu? Atsu aka AsianGuyStreams ist ein Twitch-Streamer, der auch Inhalte auf Youtube veröffentlicht. Dort hat er aktuell 446.000 Abonnenten bei 560 Videos. Auf Twitch verfolgen ihn aktuell 395.385 Follower.

Seine Streams und Videos drehen sich hauptsächlich um Genshin Impact, ein Gatcha-Game des Entwicklers miHoYo. Im Stream war er laut seiner Twitch-Seite zuletzt aber auch in Solo Leveling: Arise, AFK Journey und Honkai: Star Rail unterwegs.

Meine Ehe, meine Karriere, mein Lebensunterhalt – Atsu über sein Karriereaus

Warum zieht er sich jetzt zurück? Atsu gab in einem Post auf X.com (ehem. Twitter) bekannt, dass er seine Karriere beendet. Dazu verlinkt er auf ein 34 Seiten umfassendes Google-Doc, in dem er im Detail auf Vorwürfe gegen ihn und auf die Streamer hinter den besagten Vorwürfen eingeht.

Mitunter gibt er als Grund für sein Karriereaus an, er hätte alles verloren:

Zuletzt stand Atsu im Fokus, da ihm andere Streamer vorwarfen, er würde Events des Genshin-Impact-Entwicklers gatekeepen . Er habe diese Events also für andere Creators blockiert. Im Mittelpunkt dieses Konflikts stand der Streamer Braxphone.

Zudem unterstellte die Genshin-Impact-Community dem Streamer Tectone, Atsu im Visier zu haben. Tectone, ein Mitglied des Netzwerks OTK rund um Asmongold, spielt ebenfalls vorrangig Gatcha-Spiele und seine Zuschauer werfen ihm vor, kleinere Streamer, wie eben Atsu, zu mobben.

Als einen weiteren Grund für den Rückzug nennt Atsu das Ende seiner Ehe mit ebenfalls Streamerin Nekkopii. Sie habe ihn betrogen und sie würden nicht mehr zusammen leben. Mittlerweile habe er ihr allerdings verziehen. Darauf ging er zu Beginn seines letzten Streams am 9. Juni 2024 ein.

Weiter berichtet er über tiefgreifendere, persönliche Probleme. Seine ausführliche Begründung könnt ihr in dem 34-Seiten langen Statement via Google Docs nachlesen.

Atsu schreibt in seinem Statement von tiefgreifenderen, auch psychologischen Problemen. Wer selbst mit Depressionen kämpft, kann Hilfe bei der Deutschen Depressionshilfe finden. Hier findet ihr die überregionalen Krisentelefone

Antwort-Docs und Aggression – Beschuldigte Streamer reagieren

Wie reagieren die beschuldigten Streamer? In seinem Abschiedsbrief benennt Atsu die aus seiner Sicht für seine aktuelle Situation verantwortlichen Streamer-Kollegen. Vorrangig schreibt er über Braxophone (Twitch) und Tectone (Twitch). Beide reagierten auf die Anschuldigungen.

Braxphone postete auf X.com, Atsu solle doch aufhören über ihn zu lügen und er fühle sich verarscht sowie betrogen.

Tatsächlich schreiben die beiden Beschuldigten, sie hätten ihre Differenzen bereits vor längerem in einem persönlichen Gespräch beigelegt. Laut Braxophone würden die wiederholten Anschuldigungen aber erneut allem entgegen sprechen, was in eben diesem Austausch besprochen worden sei.

In seinem Post verlinkte er ein eigenes Statement via Google Docs, in dem er auf die Anschuldigungen genauer eingeht.

Tectone hingegen geht rhetorisch in die Offensive. In einem Reaktionsstream, den er auch als dreistündiges Youtube-Video hochlud, geht er auf jeden Punkt aus Atsus Dokument ein. Unter anderem wirft er Atsu vor, Rosinenpickerei zu betreiben und zu lügen.

Atsus Vorwürfe gegen sich selbst verneint Tectone hingegen vehement. Die Vorwürfe wären manipuliert und enttäuschend. Er hätte keine Ahnung, wovon Atsu spricht und er – Tectone – habe Belege für alles, was er selbst sage.

