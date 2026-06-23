Abends noch eine Banane oder Trauben? Experte warnt davor, vor dem Schlafen bestimmte Früchte zu essen

Es ist gerade ganz schön heiß in Deutschland. Eventuell denkt ihr daher auch darüber nach, ein deftiges Abendbrot durch ein leichtes Müsli und frisches Obst zu ersetzen. Diese Idee kann jedoch offenbar nach hinten losgehen …

Was spricht gegen Früchte am Abend? In Leipzig sind es gerade 29 Grad, und das um 19:00 Uhr abends. Ächz. Ganz ehrlich: Auf ein deftiges Abendbrot oder gar ein warmes Essen habe ich gleich absolut keine Lust. Viel besser, weil leichter, abkühlender und lecker klingt ein Müsli mit frischen Früchten wie Bananen oder Trauben.

Offenbar ist die Idee jedoch gar nicht so gut, wie ich dachte. Unsere spanischen Kollegen von trendencias.com verweisen auf einen Experten-Rat des Kardiologen Aurelio Rojas, der auf Instagram erklärt:

„Früchte wie Bananen, Trauben, Mangos oder Ananas erhöhen die Insulinreaktion und können beim Einschlafen helfen, aber sie können auch den Schlaf stören, sodass man sich morgens trotz gutem Schlaf erschöpft fühlt. Das Herz leidet auf lange Sicht darunter.“

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Empfehlenswert: Kiwi und Blaubeeren

Welche Früchte sind okay? Laut des Expertens wirken sich zum Glück nicht alle Früchte negativ auf den Insulinspiegel des Körpers aus. Zu seinen empfehlenswerten Lieblingsalternativen gehört die Kiwi:

„Sie enthält sehr hohe Vitamin-C-Werte, einen relevanten Gehalt, der reich an Serotonin-Vorläufern ist, und einen sehr niedrigen glykämischen Index, der in Studien mit besserer Beruhigung und Schlafqualität sowie einer Verbesserung des Immunsystems und der Mikrobiota in Verbindung gebracht wird.“

Ebenfalls stark, die Blaubeeren: „Sie sind reich an Polyphenolen und haben eine entzündungshemmende Wirkung, die unser Herz schützt. Sie erzeugen nachts keine Glukosespitzen oder aktivieren das Nervensystem.“ Im Zweifel kann jeder bedenkenlos zum Klassiker schlechthin greifen: dem Apfel. Der liefert laut Rojas lösliche Ballaststoffe, die die Verdauung fördern und die Sättigung verbessern, ohne den Schlaf zu beeinträchtigen.

Wie sind eure persönlichen Erfahrungen mit Früchten am Abend? Könnt ihr die Empfehlungen des Experten bestätigen? Verratet es gern in den Kommentaren! Ich haue mir statt Banane oder Trauben gleich also einen Apfel ins Müsli und zocke beim Essen meinen aktuellen Witcher-3-Durchlauf weiter. Warum mich Geralt gerade wieder viel zu viele Stunden beschäftigt, erfahrt ihr hier: 150 Stunden Lebenszeit, das kostet mich jetzt die Ankündigung des neuen DLCs für Witcher 3