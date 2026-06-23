Neuer Shooter mit Highend-Grafik erobert gerade eine Plattform für Kinder, wurde bereits über 8,5 Millionen Mal gespielt

Ein in Roblox entwickelter Shooter macht derzeit mit seiner Grafik von sich reden. Das Projekt stammt von nur zwei Entwicklern und konnte schon zahlreiche neugierige Spieler anlocken.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um einen Ego-Shooter namens TTK, der auf der Plattform Roblox spielbar ist. Hinter dem Projekt steht das Team Sable Digital, das aus den Usern PoptartNoahh und CanyonJack besteht.

Während die meisten Spieler bei Roblox sicherlich vor allem an bunte und vergleichsweise simple Comic-Grafik denken dürften, kommt TTK mit einem durchweg realistischen Look daher. Als Inspiration geben die beiden Entwickler den taktischen Shooter Ready or Not an und kombinieren ihn mit Bodycam-Elementen wie träger Bewegung und eingeschränkter Sicht.

Derzeit gibt es in erster Linie einen typischen Deathmatch-Modus, wie man ihn etwa aus Call of Duty kennt. Obwohl das Projekt noch recht am Anfang steht, konnte es bereits eine große Zahl an Spielern anlocken.

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Neue Spielmodi und Missionen sind geplant

Wie ist der Stand bei TTK? Auf roblox.com schreiben die beiden Entwickler, dass das Projekt noch am Anfang stehe und erst wenige Wochen alt sei. Doch schon jetzt wurde es über 8,5 Millionen Mal gestartet und 175.977 Spieler haben den Shooter als Favorit markiert (Stand: 23.06.2026, 18:00 Uhr).

Angesichts des aktuellen Hypes, und da auch große YouTuber wie jackfrags auf den Titel aufmerksam wurden, könnte die Zahl noch deutlich steigen.

Aufsehen erregt TTK vor allem durch die realistische Grafik, die sich vom klassischen Roblox-Look deutlich abhebt. Im Dev-Forum von Roblox kommen die User aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und fragen sich, wie eine solche Grafik in Roblox möglich sei.

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Abgesehen von der Präsentation, die schon jetzt überzeugt, ist das Spiel noch lange nicht am Ende. Die Entwickler kündigen im Forum an, bereits weitere Spielmodi zu planen. Darunter einen Survival-Modus, in dem man im Koop mehrere Wellen von Gegnern überstehen muss.

Auch Koop-Missionen und eine PVP-Variante namens Ground War, bei der mehr Spieler um ein Objekt kämpfen, sollen ihren Weg ins Spiel finden. Die Entwickler betonen aber auch, dass TTK derzeit noch unfertig sei und laufend aktualisiert werde. Fehler und Bugs können deshalb jederzeit auftreten.

Kann man in TTK Geld ausgeben? Roblox ist bekannt dafür, dass man dort viel Echtgeld liegen lassen kann. Im Fall von TTK ist es aktuell nur möglich, für 400 Robux – also 5 € – diverse Effekte für das eigene Profil freizuschalten.

Ob sich an der Monetarisierung noch etwas ändert oder der Shooter auch weiterhin kostenlos bleibt, muss sich zeigen. Inhaltlich ist TTK ohnehin nur für Erwachsene geeignet. Habt ihr das Spiel bereits entdeckt und ausprobiert? Schreibt uns eure Erfahrungen damit gerne in die Kommentare. Zu Roblox selbst haben wir auf MeinMMO wichtige Informationen gesammelt: Roblox: Alles, was ihr zum Einstieg wissen müsst