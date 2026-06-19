Shooter bannt 1.000 Cheater, plötzlich fehlen 79 der 100 besten Spieler auf Konsole

In Apex Legends hat der Bann-Hammer zugeschlagen! Ein neues Anti-Cheat-Programm hat sich die Top-Spieler vorgeknöpft und zeigt dabei klar, wie verbreitet Cheater auch auf der Konsole inzwischen sind.

Was ist das für ein Anti-Cheat? Wie die Entwickler von Respawn Entertainment auf Reddit bekannt geben, haben sie in den vergangenen Monaten ein ganz neues Tool entwickelt, um Cheater aufspüren zu können.

Das neue Tool hat bereits beim ersten Einsatz gleich 1.000 Accounts aus dem Spiel verbannt, weil sie unerlaubte Software oder Gameplay-Verbesserungen benutzten. Diese 1.000 Accounts waren nur das Ergebnis der ersten Woche und sperrten auch Gamer aus, die mit Maus und Tastatur an der Konsole spielen.

Die Entwickler betonen außerdem, dass man das Tool in den letzten Monaten exzessiv getestet habe, sodass man sicher sei, die gebannte Accounts seien alle Cheater. Man würde das Tool obendrein noch auf einer konservativen Einstellung betreiben und nur Personen Cheater derzeit ausschließen.

Hier könnt ihr nochmal den ersten Trailer von Apex Legends sehen:

Video starten So fing es damals mit dem ersten Trailer von Apex Legends an Autoplay

Gezielt auf die Top 100 gerichtet

Wieso fehlen plötzlich so viele Top-Spieler? Die Entwickler von Apex Legends haben das Tool gezielt direkt nach dem Start auf die Top-100 Spieler der Rangliste auf dem PC, aber auch auf der Konsole losgelassen. Dabei wurden gleich 79 Konsolen-Spieler und 7 PC-Spieler der Top-100-Liste gebannt.

Das liegt wohl auch daran, dass viele der Top-Spieler auf der Konsole in Wahrheit mit Maus und Tastatur spielen und sich damit einen unfairen Vorteil gegenüber Controller-Spielern ermöglichen, der jetzt bestraft wird.

Was macht das Tool so anders? Die Entwickler betonen, dass das neue Anti-Cheat-System nur ein weiteres Tool in ihrem Werkzeugkasten sei. Man würde immer die Treffsicherheit priorisieren und müsse dafür stark normales Gameplay von Cheater-Gameplay unterscheiden, was ein langer Prozess sei.

Das neue Tool soll Apex Legends gerade auf der Konsole wieder von Cheatern befreien, denn das sei auch der Fokus der aktuellen Anstrengungen.

Wie reagieren die Fans? Die Fans reagieren auf die neuen Anti-Cheat-Maßnahmen mit großer Freude. Niemand spielt gerne mit Cheatern, deshalb gibt es auch kein Mitleid für die 1.000 in einer Woche aus dem Spiel entfernten Cheater des neuen Tools.

Gleichzeitig betonen die Entwickler aber, dass es sich bei den 79 der Top-100 um mehrere Top-100 Listen, nämlich die von PS5 und Xbox Series X|S handelt. Es wurden also 79 von 300 der Top-Spieler gebannt, wenn man die Nintendo Switch mit einrechnet.

Apex Legends zeigt klare Kante gegen Cheater und will auch die Konsolen wieder sicherer machen. Wie steht ihr dazu? Sollten Spieler, die Shooter mit Maus und Tastatur auf den Konsolen spielen, gebannt werden? Oder findet ihr das nicht so wild? Schreibt es gerne in die Kommentare! Auch die Konkurrenz von Riot arbeitet akribisch am Thema Anti-Cheat und ihr könnt dabei Geld verdienen: Der Anticheat von Riot in LoL und Valorant ist so gut, dass ihr jetzt fast 2 Jahresgehälter verdienen könnt, wenn ihr ihn überwindet