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Amazon krempelt New World um, macht es viel zugänglicher, Fans trauern: „Bitte, lasst es nicht verschwinden“

kscholz Karsten Scholz Lesezeit 2 Minuten
Titelbild-New-World-Aeternum-Vater-Aufmache

Obwohl New World in ein paar Monaten für immer offline gehen soll, haben die Entwickler von Amazon jetzt noch einmal ein Update rausgehauen und viele Inhalte deutlich zugänglicher gestaltet. Die Community trauert.

New World: Aeternum
New World: Aeternum
MMORPG

Was ist das für ein Update? Am 23. Juni 2026 haben die Amazon-Verantwortlichen die Server von New World für 2 Stunden heruntergefahren, um ein neues Update aufzuspielen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

  • Diverse Steam-Erfolge für Fraktionsmissionen, Kriegssiege und Invasionen werden allen Spielern gewährt
  • Für die Raids Hive of Gorgons, Trial of the Devourer, Winter Rune Forge, The Hatchery und Isle of Night benötigt ihr jetzt nur noch eine Gruppe aus 5 Spielern
  • Die 3vs3-Arena ermöglicht jetzt 1vs1-Partien – beachtet, dass das Interface diese Neuerung nicht widerspiegelt
  • Die XP-Rate für Territorien wurde verdreifacht
  • Die Drop-Rate für Umbral wurde verdreifacht

Unterm Strich ist New World damit erneut spürbar zugänglicher geworden: Ihr braucht nicht mehr so viele Spieler, um Raids sowie Arenen spielen zu können, erreicht schneller alle Erfolge und farmt effektiver Umbra sowie Territorien-Erfahrung.

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Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns

Die Community trauert um ihr Lieblings-MMORPG

Wie reagiert die Community auf das Update? Unter dem Post der Entwickler auf X finden sich bereits diverse Kommentare. Einige Spieler freuen sich über die erhöhte Zugänglichkeit. Andere trauern über das baldige Ende des MMORPGs.

  • SAYO schreibt etwa: „Danke für den Gebietsbonus. Das hilft mir bei der letzten Trophäe, damit ich mich endlich von meinem Lieblingsspiel verabschieden kann.“
  • brian somerville bekniet die Entwickler: „Bitte verkauft das Spiel an jemanden, damit wir es weiterhin spielen können.“
  • Auch Shivam bajaj hofft: „Rettet New World bitte.“
  • Fran sieht das auch so: „Das beste Kampfsystem in einem MMO und eines der besten in der gesamten Videospielbranche; bitte lasst es nicht verschwinden.“
  • Blickyy erklärt: „Bitte löscht die Geschichte dieses Spiels nicht aus der Welt – der Anfang war zwar holprig, aber ihr habt hier jetzt ein echtes Juwel. New World ist noch so jung, die MMO-Community ist noch klein, und alte MMOs sind immer noch im Rennen. PVE und PVP fühlten sich so erfrischend an – die Sounds, die Community. Bitte.“
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Wie seht ihr das? Sollte das MMORPG gerettet werden? Verratet es uns in den Kommentaren! Das Ende von New World ist nur ein Fehlschlag eines Tech-Konzerns, der mit viel Geld zu einem Big Player der Games-Branche werden wollte. Wir haben das gesamte Scheitern von Amazon in diesem Artikel analysiert: Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns

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