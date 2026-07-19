Hytale präsentiert riesiges Update, aber die Entwickler warnen: Freut euch nicht zu früh

Das Sandbox-RPG Hytale ist im Januar 2026 in den Early Access gestartet und präsentiert nun „Chapter 1“, das zahlreiche Neuigkeiten und Anpassungen mit sich bringt. Aber zu früh solltet ihr damit nicht rechnen.

Was ist das für ein Update? Hytale von Hypixel Studios ist Anfang des Jahres nach einer turbulenten Entwicklungsgeschichte doch noch erschienen. Nun, etwa sechs Monate später teilen die Devs mit, wie es mit dem Titel weitergeht.

Im offiziellen Blog hat sich der Game Director und Gründer von Hypixel, Simon Collins-Laflamme, zu Wort gemeldet. „Chapter 1“ heißt das große Content-Update, welches derzeit vorbereitet wird. Es soll zahlreiche neue Inhalte ins Spiel bringen und bereits enthaltene Features anpassen.

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Handgemachte Dungeons sind nur der Anfang

Was bietet Chapter 1? Im Blog betonen die Entwickler, dass Hytale ein Sandbox-RPG sei. Aus diesem Grund wird an erster Stelle ein neuer handgemachter Dungeon ins Spiel integriert. Derartige Verliese gibt es zwar bereits, allerdings wurden sie bislang prozedural generiert.

Auch ein Goblin-Boss, der über mehrere Phasen verfügt, kommt damit ins Spiel. Einen ersten Eindruck vom Dungeon erhaltet ihr im folgenden Video:

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Was wurde noch angekündigt? Zu den weiteren Inhalten in Chapter 1 gehören die Folgenden:

Die Goblin-Fraktion wird überarbeitet und erhält unterschiedliche Rollen und Persönlichkeiten. Außerdem kommen neue Goblin-Gadgets ins Spiel, die man nutzen kann, darunter ein Gleiter oder Raketenstiefel.

Das Welt-Event „Goblin Breach“: Über temporäre Portale könnt ihr in ein instabiles Fragment von Orbis eintreten, eine Welt, die sich immer wieder neu generiert. Es gilt, Loot zu finden und Gegner zu besiegen.

Es gibt neue Fähigkeiten im Kampfsystem und der Physik, etwa wenn Spieler mit Elementen wie Wasser interagieren.

Die UI wird überarbeitet, um moderner zu wirken.

Es gibt einen neuen Mod-Browser und Server-Browser.

Neue Cosmetics und Minispiele.

Das Crafting wird überarbeitet.

Das ist nur ein Auszug aus allen angekündigten Updates. Im Blogeintrag findet ihr eine komplette Übersicht dazu.

Wann erscheint Chapter 1? Es soll in den nächsten 2-3 Monaten ausgerollt werden, einige Features finden schon früher den Weg ins Spiel. Hytale wird aber nicht von heute auf morgen umgekrempelt, ihr müsst entsprechend etwas Geduld mitbringen.

Oder wie es Simon von Hypixel formuliert: „Um ehrlich zu sein: Es gibt derzeit nicht viele Gründe, wieder zu Hytale zurückzukehren und es zu spielen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um das Potenzial des Spiels voll auszuschöpfen, und das ist erst der Anfang dieser Reise.“

Sobald Chapter 1 erschienen ist, könnte es sich aber wieder lohnen, dem Spiel einen Besuch abzustatten. Freut ihr euch auf die Updates, oder seid ihr ohnehin ständig in Hytale unterwegs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das Spiel ist beim Release ziemlich eingeschlagen: Der „Minecraft-Killer“ startet viel zu spät und ohne Steam, verkauft sich trotzdem so gut, dass die nächsten 2 Jahre sicher sind

