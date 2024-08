Hunt: Showdown hat nach dem neuen Update mehr Spieler als je zuvor auf Steam – Doch die Veteranen hassen eine Änderung

Das neue Update für Hunt: Showdown, 1896, ist endlich da und beschert dem Spiel einen neuen Spieler-Rekord. Doch gerade Veteranen des Spiels hassen eine Änderung.

Was ist das für ein Update? Hunt: Showdown war zuletzt für 48 Stunden offline und bekam währenddessen wohl das größte Update seit Jahren. Neben einer neuen Karte, die erstmals ein neues Setting anbietet, gibt es noch viele große und kleine Updates wie neue Waffen, Outfits und Gegner.

Im Mittelpunkt des Updates steht jedoch das Engine-Update, dass sowohl grafisch durch bessere Belichtungseffekte glänzen soll, als auch die Performance optimieren will. Für Spieler auf der PS4 und Xbox One ist jedoch Schluss, das Spiel ist dort nun nicht mehr spielbar.

Jetzt wo das Spiel wieder verfügbar ist, bricht es gleich den eigenen Spieler-Rekord und setzt die Marke neu auf über 60.000 Spieler (via SteamDB). Zusätzlich können alle das Spiel gratis über das Wochenende ausprobieren, denn aktuell läuft das Free-Weekend mit Hunt: Showdown als Spiel.

Während das Update viele interessante Änderungen gebracht hat, stößt eine den Veteranen schlecht auf und sorgt für über 3.000 negative Bewertungen auf Steam.

Schön aber unpraktisch

Was stört die Veteranen? Die neue Benutzer-Oberfläche, also die Menüs, durch die sich die Spieler täglich klicken müssen, kommt gar nicht gut an. Was für neue Spieler wohl erstmal nicht so wichtig scheint, geht den Profis richtig auf die Nerven.

Die Entwickler haben an vielen Stellen große Icons und Artworks genutzt, statt auf einem Bildschirm möglichst viele Informationen anzuzeigen. Das führt dazu, dass sich erfahrene Spieler mit vielen Charakteren, Waffen und Ausrüstungen häufig minutenlang durch die Menüs klicken müssen.

Bei der Auswahl der Jäger zeigt das Spiel jetzt nur noch drei Jäger und zwei Hälften an. Spieler wechseln dann zu den nächsten drei Jägern per Klick. Wer nicht weiß, auf welcher Seite sich sein gesuchter Jäger befindet, braucht gerne mal mehr als zehn Klicks, um ihn zu finden.

Außerdem gibt es einige der Optionen doppelt. Auf der gleichen Seite kann beispielsweise am oberen Bildschirmrand auf den Shop und den Battlepass zugegriffen werden, das geht aber auch am linken Bildschirmrand mit ausklappbaren Icons.

Auch die Steuerung an sich wird bemängelt. In einem Video auf YouTube zeigt ein Nutzer das UI und erwähnt dabei, dass man auch nicht richtig scrollen kann.

Was sagen die Veteranen im Detail? Die Veteranen haben verschiedene Meinungen zum Update, doch das Thema rund um die Benutzer-Oberfläche sorgt für viele negative Bewertungen auf Steam. Auffällig ist, dass hier vor allem Spieler mit vielen Hunderten oder gar Tausenden Stunden im Spiel nach dem Update nun negativ bewerten.

Nitocris ist Veteran mit über 400 Stunden im Spiel. Auf Steam gibt er jetzt eine negative Bewertung: „Nee, ihr solltet euch für diese neue UI schämen, ich glaube einfach nicht, dass ihr sie getestet habt. Warum ist das alles so GROSS, die Tasten machen auch keinen Sinn. Warum ist es ein Leerzeichen, um mein Jägermenü aufzurufen und dann Enter, um die Aktion zu bestätigen, und nicht einfach wieder ein Leerzeichen. Die ganze Sache ist ein Chaos und wurde eindeutig für Konsolenspieler gemacht, aber bringt mich legit dazu, Ihr Spiel nicht anfassen zu wollen.“

Eurgh hat über 2.000 Stunden im Hunt: Showdown und bewertet das Spiel nun negativ auf Steam: „Gott, ich liebe dieses Spiel, aber so lange die neue Benutzeroberfläche so bleibt, wie sie derzeit ist, wird diese Rezension negativ bleiben. Jeder sagte von den ersten Videos, dass die neue Benutzeroberfläche schrecklich und unbrauchbar aussieht und ratet mal, was: So ist es. Dazu kommt das neue Marketing, das dafür sorgt, dass man beim Öffnen des Spiels eine bildschirmfüllende Werbung für Bundles sieht, die vorher nur eine kleine Einblendung in der Ecke des Bildschirms war. Ich empfehle das Spiel in seinem derzeitigen Zustand nicht.“

Die Entwickler antworten auf die Kritik

Was sagen die Entwickler zur Thematik? Auf die negative Kritik des Nutzers Eurgh haben die Entwickler in Form des Communitymanagers CRY_IM auf Steam geantwortet.

Die Entwickler bedanken sich zunächst für die Kritik und entschuldigen sich, dass die Benutzer-Oberfläche nicht gefällt.

Weiter schreiben sie: „Unser Designteam hat hart an der seit langem geforderten Überarbeitung der Benutzeroberfläche gearbeitet, die eine entscheidende Verbesserung darstellt, die schon seit einiger Zeit notwendig war. Wir konzentrieren uns darauf, ein Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Funktionalität zu finden, was die ganze Idee hinter dem neuen Design war. Wir werden weiterhin das Feedback der Spieler einholen und die Benutzeroberfläche auch in Zukunft verfeinern.“

Unter der Rezession sammeln sich 6 Seiten mit Kommentaren, die die Antwort der Entwickler gar nicht gut finden. Gerade das Thema Einfachheit wirkt für viele in Anbetracht der umständlichen Steuerung nicht gerade gelungen. Mehr zum Update und den Inhalten erfahrt ihr hier: Hunt: Showdown geht für 48-Stunden offline, dafür gibt es das größte Update seit Jahren auf Steam