Ein Shooter führt euch auf Steam in die Zeit von Napoleon, stellt euch Hunt: Showdown als Dark-Fantasy-RPG mit Dungeons vor

Hunger ist ein neuer Extraction-Shooter auf Steam, in dem ihr mit Schwertern und Revolvern gegen Monster um das Überleben kämpft. Es gibt Quests, Dungeons und Bosskämpfe.

Was ist das für ein Spiel? In den vergangenen Tagen zeigten verschiedene Shooter-Streamer auf Twitch Gameplay zu einem Spiel namens „Hunger“, das zukünftig im Early Access auf Steam erscheinen soll.

Bei Hunger handelt es sich um einen Extraction-Shooter, der wie ein Mix aus verschiedenen Spielen wirkt. So erinnert das Spiel optisch an Hunt: Showdown, aber statt des Wild-West-Settings mit Monstern geht es in eine düstere Version des napoleonischen Europas … mit Monstern.

Video starten Der Trailer zu Hunger gibt erste Eindrücke vom Gameplay des neuen Shooters Autoplay

Postapokalyptischer Shooter mit Schwertern im Zeitalter von Napoleon

Worum geht es in Hunger? Hunger spielt im napoleonischen Europa, also zu der Zeit, als der ehemalige französische General, Konsul und Kaiser Napoleon Bonaparte lebte.

Der Kontinent zeigt sich als Trümmerhaufen, und zusätzlich zu der Verwüstung des Krieges sorgt obendrein ein unbekanntes Bakterium für Grauen. Ihr müsst nun nicht nur gegen verfeindete Menschen bestehen, sondern euch auch im Kampf gegen fiese Abscheulichkeiten durchsetzen, die euch nach dem Leben trachten.

Das zeichnet das Gameplay aus: Es gibt verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Spielstilen, aus denen ihr zu Beginn wählen könnt. Aber anders als in Hunt: Showdown verliert ihr euren Charakter bei einem Tod nicht. Stattdessen gibt es die aus anderen Extraction-Shootern bekannte Meta-Progression.

So schließt man etwa verschiedene Quests ab, steigt bei den Händlern im Ansehen und verbessert stetig seine Ausrüstung. Außerdem soll es einen rollenspielartigen Skilltree sowie Handwerks- oder Sammelberufe geben, die es ermöglichen, bestimmte Gegenstände herzustellen.

Die Händler sowie andere Spieler trefft ihr im Social Hub, in dem ihr euch frei bewegen könnt – nicht so wie in ARC Raiders und anderen Extraction-Shootern, in denen alles in Menüs stattfindet.

Im Fokus des Kampfsystems stehen in erster Linie altertümliche Schusswaffen wie Einzellader und Revolver, aber auch Schwerter und Äxte. Dabei könnt ihr immer eine Einhand- sowie eine Zweihandwaffe tragen – etwa einen Revolver kombiniert mit einer großen Streitaxt oder ein Gewehr und einen Dolch.

Zudem will Hunger komplett auf Wipes verzichten und neben reichlich PvP vor allem Endgame-Inhalte wie Dungeons und Bosskämpfe bieten.

Spricht euch das Konzept von Hunger an? Schreibt es uns in die Kommentare!

Was ist zum Release bekannt? Nicht viel. Hunger wird im Early Access veröffentlicht werden. Wann genau das ist, haben die Entwickler derzeit noch nicht verraten. Zuvor soll es noch eine öffentliche Beta geben, aber auch hierzu ist noch kein Datum bekannt.

Aktuell läuft ein geschlossener Test, den ihr beispielsweise auf Twitch bei Streamern wie Dhalucard, TORRO, 2TwistedTV oder Fabian Siegismund sehen könnt.

Falls ihr durch ARC Raiders auf den Geschmack von Extraction-Shootern gekommen seid, haben wir euch auf MeinMMI 5 weitere Spiele vorgestellt, die ihr alternativ zocken könnt, wenn ihr demnächst ein neues Spiel testen wollt. Hier gelangt ihr zu unserem Artikel: 5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen [MeinMMO Classic]